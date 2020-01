La Virgen de la Quinta Angustia centra el cartel de la Semana Santa de Sevilla 2020

Publicado 18/01/2020 15:54:20 CET

SEVILLA, 18 Ene. (EUROPA PRESS) -

La sede de Caja Rural del Sur en Sevilla ha acogido este sábado el acto de presentación del cartel de la Semana Santa de este año, encargado en esta ocasión por el Consejo General de Hermandades y Cofradías de Sevilla al pintor sevillano Daniel Bilbao, que ha pintado un cartel con la Virgen de la Quinta Angustia en el centro, con sus ojos alzados hacia el rótulo 'Sevilla', que encabeza la composición. Un plano de la ciudad, conocido como de Pablo Olavide de 1771, uno de los más antiguos de Sevilla, aparece integrado en su regazo adaptando el lenguaje gráfico de las calles a los pliegues del pecherín de la Virgen.

Según reseña en una nota de prensa la fundación, como cada año, la presentación del cartel ha reunido a numerosos sevillanos y una amplia representación del mundo de las Hermandades de la ciudad, y de otras instituciones. Ha contado con las intervenciones del presidente de Caja Rural del Sur y su Fundación, José Luis García-Palacios Álvarez; el presidente del Consejo General de Hermandades y Cofradías de Sevilla, Francisco Vélez; el delegado de fiestas mayores del Ayuntamiento de Sevilla, Juan Carlos Cabrera, además del consejero de las hermandades del Viernes Santo y Madrugada, Antonio Luis Soto, encargado de presentar la obra pictórica de Daniel Bilbao.

En la apertura del acto, según ha destacado el presidente de Caja Rural del Sur y su Fundación, para su entidad es "un honor abrir las puertas de la entidad para el acto", pues supone "el comienzo de un recorrido espiritual y de recogimiento que desemboca en uno de los momentos más importantes del cristianismo y de la ciudad, como es vivir la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo".

Ha felicitado por su labor al Consejo de Hermandades y Cofradías de Sevilla, "pilar fundamental para la singularidad de la Semana Santa de la ciudad", ya que "lo que se hace aquí no se hace en ningún otro lugar del mundo", de ahí que haya incidido en el "valor e importancia que tiene el mantenimiento de estas tradiciones basadas en la fe y de enorme raigambre en Sevilla y de toda la cultura popular de Andalucía".

Desde hace diez años, Caja Rural del Sur acoge la presentación del cartel y respalda la labor que realiza el Consejo de Hermandades y Cofradías de Sevilla a través de un convenio de colaboración que incluye entre otros aspectos la celebración en su sede del acto celebrado hoy.

El cartel es una composición con la Virgen de la Quinta Angustia en el centro, con sus ojos alzados hacia el rótulo 'Sevilla', que encabeza una pintura que se cierra en su parte inferior con la rotulación en tres términos de las palabras 'Semana Santa' y la cifra '2020' sobrepuesta en color morado sobre los ocres predominantes del fondo y el resto de la tipografía.

A nivel técnico, la obra está desarrollada sobre un soporte de madera de contrachapado de ocume, con una imprimación base acrílica de color neutro cálido, lo que le confiere a la superficie una estanqueidad y estabilidad que permite la aplicación de diferentes técnicas y la obtención de matices determinantes en cada área pictórica.

Su autor, Daniel Bilbao Peña, nacido en Sevilla en 1966, es el decano de la Facultad de las Bellas Artes de la Universidad de Sevilla (US), licenciado en Bellas Artes 1990 y doctor en Bellas Artes por la US en 1992. Como docente e investigador, ha ejercido de profesor asociado a la US desde 1994 al 2002 y como profesor titular desde 2002 hasta la actualidad.

Como artista plástico, ha realizado 28 exposiciones individuales por ciudades de todo el país y ha sido galardonado con 22 premios nacionales e internacionales. En 1989 pintó el primer cartel del Pregón Universitario de Sevilla.

Fue asimismo autor en 2002 del cartel conmemorativo del LXXV aniversario de la imagen de Nuestra Señora de los Desamparados, de la Hermandad de San Esteban; en 2005 del cartel de la Romería del Rocío por encargo de la Hermandad Matriz de Almonte y en 2007 del cartel del rastrillo Nuevo Futuro. En 2009 se le encargó el paño de la Santa Mujer Verónica de la Hermandad del Valle. También fue autor, en 2011, del cartel de la Cabalgata de Reyes del Ateneo de Sevilla. Y en 2015 fue designado por la Hermandad del Gran Poder para ejecutar el cartel conmemorativo del L aniversario de la Basílica del Señor.