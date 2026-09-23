El Virgen del Rocío realiza en Sevilla más de 60 estudios en un año para detectar alteraciones de la conducción medular

Profesionales del Hospital Virgen del Rocío en Sevilla - JUNTA DE ANDALUCÍA

SEVILLA 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Universitario Virgen del Rocío, perteneciente al Servicio Andaluz de Salud (SAS) de la Consejería de Presidencia, Sanidad y Emergencias de la Junta de Andalucía, ha realizado más de 60 estudios para el diagnóstico de alteraciones de la conducción central (medular) en pacientes desde la puesta en marcha de un nuevo equipo de Estimulación Magnética Transcraneal (EMT) en el segundo semestre de 2025.

Según ha indicado la Junta de Andalucía en un comunicado, este tipo de alteraciones incluyen cualquier interrupción, retraso o bloqueo en la transmisión de los impulsos nerviosos que viajan a través de la médula espinal, en línea directa entre el cerebro y el resto del cuerpo. Un fallo en esta conducción del sistema nervioso central o periférico puede alterar la movilidad y la sensibilidad del paciente afectado.

La EMT es una técnica no invasiva que se basa en la aplicación de estímulos magnéticos que activan las estructuras nerviosas subyacentes. Se trata de una técnica segura con escasos, leves y transitorios efectos secundarios.

Existen dos principales modalidades de la EMT: la de pulso simple y la EMT repetitiva (EMTr). La EMT de pulso simple se utiliza principalmente con fines diagnósticos. A través de esta técnica se pueden estudiar cómo responde la corteza cerebral a la estimulación y medir el tiempo que tarda la señal nerviosa en recorrer las vías motoras del sistema nervioso central.

Por otro lado, la EMT repetitiva (EMTr) permite aplicar estímulos magnéticos de forma repetida sobre una determinada zona del cerebro. A diferencia de la estimulación de pulso simple, la EMTr puede producir cambios duraderos en la actividad de la corteza cerebral estimulada. Esta capacidad la convierte en una herramienta con potencial terapéutico para diferentes enfermedades y trastornos neurológicos y psiquiátricos.

Actualmente, según la Junta, existe evidencia científica sobre los beneficios de la EMTr en determinados pacientes con depresión mayor resistente al tratamiento, dolor neuropático o radicular que no responde adecuadamente a los tratamientos habituales y en algunos programas de rehabilitación después de un ictus. Además, se está investigando su posible utilidad en otras enfermedades y situaciones clínicas.

La Unidad de Neurofisiología Clínica del Hospital Universitario Virgen del Rocío está dirigida por la doctora Rocío Vázquez. Se trata de una especialidad médica que, fundamentada en los conocimientos de las neurociencias básicas, tiene como objetivo la exploración funcional del sistema nervioso central y periférico, utilizando tecnología altamente especializada con fines diagnósticos, pronósticos y de orientación terapéutica. En dichas exploraciones, se registran, convierten, procesan y analizan los fenómenos bioeléctricos de dichos sistemas.