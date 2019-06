Virginia Pérez afirma en Sevilla que Fomento "está poniendo al día nuestras carreteras tras décadas de olvido"

Publicado 08/06/2019 11:53:09 CET

SEVILLA, 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del PP de Sevilla, Virginia Pérez, ha manifestado este sábado que "la Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio está poniendo al día nuestras carreteras tras décadas de olvido".

La dirigente del PP sevillano ha hecho referencia a la aprobación por parte del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía de un 'plan de choque' para la conservación de las carreteras en las ocho provincias de la región que, en Sevilla, tendrá una "especial repercusión" en 244 kilómetros de carreteras de titularidad de la Junta de Andalucía en las que se invertirán 773.000 euros, "permitiendo desarrollar operaciones de conservación tras muchos años de olvido por parte de la anterior administración socialista", según recoge el PP en una nota de prensa.

Pérez ha aseverado al respecto que es una "obligación ineludible" de la Junta el mantenimiento y la conservación de las carreteras, y "es de lamentar que los socialistas no hayan prestado la atención debida a la conservación de las carreteras utilizadas a diario por cientos de miles de conductores".

Pérez ha apuntado que la actualización de los contratos de emergencia de servicios mínimos de conservaciones integrales contemplan una serie de actuaciones encaminadas a asegurar las condiciones normales de viabilidad y seguridad en las carreteras de la zona oeste del área metropolitana de Sevilla, que deben realizarse "inmediatamente a la detección de su necesidad" en los casos más graves y como mucho 48 horas después de detectarse su necesidad en los casos leves.

"Eso en los últimos años no ha ocurrido, como consecuencia de la nefasta gestión socialista y el consiguiente riesgo para los usuarios de esas infraestructuras", ha remarcado.

Pérez ha recordado que las actuaciones en las que ahora invierte el Gobierno autonómico contempla la reparación inmediata de baches o deformaciones producidas en la calzada, la reposición o recolocación de señales de todo tipo, la normalización de las carreteras ante una anomalía de tráfico producidas por inclemencia meteorológica o la asistencia en situaciones anómalas de circulación, "en definitiva", una serie de medidas que "garantizan la seguridad de los usuarios de las carreteras", lo que "constituye con toda seguridad una de las mejores actuaciones de la Consejería en cuanto a infraestructuras".

No obstante, "seguiremos reivindicando más y mejores infraestructuras para la provincia, y para ello tenemos como aliados al Gobierno del cambio de Juanma Moreno, que en estos pocos meses está cumpliendo con creces las expectativas", pero "no es menos cierto que es absolutamente necesario garantizar" el mantenimiento de las actuales infraestructuras y eso es algo que hasta la llegada del nuevo gobierno andaluz no se entendió correctamente en la administración socialista".