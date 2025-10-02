Visitas al Ayuntamiento, la ciudad en 1925 y la vida de Joaquín el de la Paula, en 'Paseando por Alcalá de Guadaíra'

ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA), 2 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra, a través de la Delegación Cultura, Patrimonio y Museos ha organizado para este 2025 una interesante programación para el ciclo de divulgación histórica y patrimonial 'Paseando por Alcalá'. Al respecto, volverán a ser cuatro rutas guiadas gratuitas sin necesidad de inscripción previa los sábados por la mañana entre el 18 de octubre y el 15 de noviembre.

Así lo ha expresado el delegado de Cultura, Patrimonio y Museos en la localidad sevillana, Christopher Rivas, en una nota de prensa. La primera cita será el 18 de octubre --'San Ildefonso, de hospital a Consistorio'--, que trata del actual Ayuntamiento, que forma parte de la historia de la ciudad, a través de la Orden de san Juan de Dios. La visita se iniciará en la puerta a las 11,30 horas y estará dirigida por Antonio García Mora.

La segunda ruta será el día 25 de octubre: 'Alcalá: 1925: de pueblo a ciudad'. Un paseo dirigido por Javier Jiménez Rodríguez que comenzará en la Plaza del Perejil a las 11,30 horas. El día 8 de noviembre, la visita está dedicada al 150 aniversario de Joaquín el de la Paula. Comenzará en la Plaza del Perejil, a la misma hora, y estará dirigida por Saray Benítez Parrilla. (en los tres casos no es necesaria inscripción previa).

El ciclo finalizará el día 15 de noviembre con una ruta por la arquitectura de Juan Talavera Heredia, dirigida por Juan Hurtado Lissen. Comenzará también a las 11,30 horas, esta vez en el aparcamiento de San Francisco. Para esta visita se dispondrá de un autobús (Más información en el teléfono: 955 796 42)5.

Christopher Rivas ha resaltadoque este programa de amplia trayectoria llega este año a su edición número 24. El delegado ha destacado el enorme éxito de público que atesora en respuesta al interés que despiertan las rutas guiadas, la buena organización, y el conocimiento y calidad que aportan los expertos colaboradores que, como cicerones, actúan de guías de estos agradables paseos explicativos.

Rivas, ha manifestado la gran acogida que cada otoño tiene este ciclo, permite año tras año descubrir lugares de la ciudad peculiares o desconocidos para muchos. Por último, ha invitado a la ciudadanía a participar en estos paseos y rutas por el patrimonio alcalareño.