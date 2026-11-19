Numerosas personas acuden al Juzgado de Menores de Sevilla en apoyo a los familiares de Aarón Muñoz, el joven de 17 años apuñalado a la salida del instituto en Gerena, en foto de archivo - María José López - Europa Press

SEVILLA 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El juicio contra los dos menores investigados por la muerte de Aarón Muñoz, el joven de 17 años natural de Aznalcóllar (Sevilla) que falleció en enero de 2025 tras ser apuñalado mortalmente a la salida del instituto de Gerena donde estudiaba, ha quedado este jueves, 19 de noviembre, visto para sentencia.

En concreto, se sentaban en el banquillo la novia del presunto autor de los hechos como presunta instigadora del episodio y su primo como presunto coautor.

La acusación particular ha solicitado cinco años de internamiento en régimen cerrado para los dos menores implicados en el incidente: la máxima medida permitida para menores de entre 16 y 18 años por delitos graves según la referida ley.

La primera sesión de este juicio tenía lugar este pasado día 12. "Es un caso que recuerda al de Marta del Castillo porque es un procedimiento en el que hay menores y mayores de edad implicados (...) Vamos a intentar hacer justicia, porque Aarón ha perdido la vida de forma gratuita", defendía entonces la letrada responsable de la acusación particular, ejercida por la familia, Rocío Hidalgo, a las puertas de los juzgados.

Ese día, varias decenas de personas, entre familiares, amigos y vecinos de la víctima, se concentraban antes del inicio del juicio y recibían a la madre de la víctima, Reposo Manuela Centeno, entre vítores y aplausos, al tiempo que portaban pancartas que pedían un endurecimiento de la Ley del Menor.

Precisamente a esta petición se remitía la progenitora hace unos días, al lamentar que la Ley de Responsabilidad Penal del Menor "ampara y protege", a su parecer, "a los agresores y asesinos y desampara y desprotege a las víctimas".

El caso se dio a conocer el 8 de enero de 2025, momento en el que el joven fallecía tras ser apuñalado a la salida del instituto de Gerena en el que cursaba sus estudios.