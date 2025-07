Vox apunta a los narcopisos como "principal origen de los apagaones en barrios periféricos"

SEVILLA 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del grupo municipal Vox en el Ayuntamiento de Sevilla, Cristina Peláez, ha indicado que "la proliferación de los narcopisos es el origen principal de los continuos apagones en barrios periféricos de la ciudad".

En un comunicado, Peláez se ha pronunciado sobre las manifestaciones que los vecinos de estos barrios vienen celebrando para reclamar una solución que ponga fin a los apagones, lamentando que "los vecinos de estos barrios, como Torreblanca, están secuestrados por colectivos y organizaciones dependientes de formaciones políticas de izquierdas y de extrema izquierda, que los utilizan sin el menor escrúpulo para sus estrategias políticas e ideológicas".

Así, la portavoz ha indicado que se trata de "uno de los casos más sangrantes y dolorosos de la utilización política de colectivos y barrios vulnerables que bajo el apellido obreros les sirve a la izquierda para sus fines políticos". Así, han culpado a "una izquierda que no permite un diagnostico correcto del problema, y mientras no se ponga el acento en los motivos reales de los apagones, éstos no tendrán nunca solución, condenando a estos barrios y sus vecinos a un futuro de marginalidad".

La portavoz municipal de Vox ha recordado que "cada plantación de marihuana consume la misma electricidad que 80 viviendas, el 100% de los narcopisos están enganchados ilegalmente a la red eléctrica y la mayor parte de ellas se encuentran precisamente en los barrios donde se producen los apagones". Para Peláez, "es evidente que parte de la responsabilidad es de Endesa, pero no toda, somos conscientes de esta realidad, como lo es el esfuerzo de la compañía eléctrica por evitar los apagones. De hecho están quintuplicando la potencia y sustituyendo en cableado obsoleto por infraestructuras más modernas, en el fondo una buena noticia para los narcotraficantes que aprovecharán para crear más plantaciones de las que ya existen".

Finalmente, Cristina Peláez ha reiterado "la necesidad urgente de combatir los narcopisos en una ciudad como Sevilla que en la actualidad produce marihuana a nivel industrial, generando no solo problemas de apagones en estos barrios, que sufren en silencio las familias humildes y trabajadoras, sino toda una suerte de activiades ilegales paralelas que contagian nuestros barrios"