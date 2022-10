Vox ataca al PSOE por la "disolución" de la Escuela de Estudios Hispanoamericanos de Sevilla: "Quiere reducir la ciudad"

SEVILLA, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Grupo Municipal Vox en el Ayuntamiento de Sevilla, Cristina Peláez, ha afirmado este sábado que los informes del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) "no dejan lugar a dudas de la disolución de la Escuela de Estudios Hispanoamericanos", y ha criticado al PSOE por ello: "Poco a poco, sin prisas pero sin pausas, el PSOE continúa con sus políticas para restar reducir la ciudad de Sevilla a su mínima expresión".

"Ahora le toca el turno a la Escuela de Estudios Hispanoamericanos de Sevilla que ha sido suprimida como instituto propio. Queda desmantelada y diluida, sin que el Gobierno de la Nación ni el alcalde de Sevilla hayan explicado suficientemente los motivos que justifiquen que Sevilla no merece esta Escuela", ha sostenido en un comunicado.

Peláez ha agregado que en cualquier caso "no lo podrán explicar porque no existen motivos objetivos, más allá de un enfermizo sectarismo sobre la Historia de España y una animadversión patológica a lo que significa Sevilla en el contexto de España, de Europa y de América". "No olvidaremos este ataque a la ciudad que pierde un foro donde han investigado especialistas en la materia de todo el mundo", ha sentenciado.

Asimismo, Peláez ha aseverado que "restituiremos, cuando tengamos responsabilidades de Gobierno, todo aquello que la izquierda ha destrozado y que tiene que ver con nuestra Historia, nuestras raíces y nuestra cultura. Desde Vox

reivindicamos el legado español en América, y su estudio desde aquí, desde Sevilla, como muestra de convivencia e integración multicultural y multirracial, de la historia de la humanidad".