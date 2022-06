Vox avisa al PSOE de que "retrasar" la conexión al aeropuerto de Sevilla hasta las Municipales "se volverá en su contra"

SEVILLA, 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del grupo municipal Vox en el Ayuntamiento de Sevilla, Cristina Peláez, ha advertido este miércoles al PSOE de que "el nuevo retraso en la licitación del estudio informativo" para la la construcción de la línea ferroviaria entre el aeropuerto de San Pablo y la estación de Santa Justa

"para hacerlo coincidir con las elecciones municipales se le volverá en contra".

"Advertimos hace meses de que el Gobierno central --presidido por Pedro Sánchez-- utilizaba esta necesaria infraestructura para la ciudad como una mera herramienta electoral, sin más interés real que el de captar votos", ha añadido en un comunicado. "Ahora, tras los resultados del 19J, se acaba

de demostrar que los socialistas ya no engañan a nadie y tras la debacle en

Andalucía llegará el de la capital de la región".

En opinión de la portavoz de esta formación, "este nuevo retraso no salvará la derrota de Antonio Muñoz --alcalde de Sevilla-- como no salvó la de Juan Espadas, su predecesor. Los sevillanos no se tragan los señuelos, las promesas y las viejas recetas del PSOE y ésta, la de la conexión entre el aeropuerto y Santa Justa, es otra".

Peláez ha manifestado que "resulta evidente" que este retraso "obedece a un nuevo interés electoral del PSOE para hacerlo coincidir con las municipales de 2023, con el mismo engaño del pasado 6 de junio, cuando anunció la licitación del contrato para hacerlo coincidir con las elecciones andaluzas y evitar la debacle socialista que al final se ha producido y de manera estrepitosa". "A los socialistas se les acaba el ingenio tan deprisa como se desangra en votos", ha sentenciado.

La portavoz municipal de Vox ha apostillado que las infraestructuras de Sevilla están "obsoletas, ancladas en el tiempo por la desidia de las administraciones que no han querido invertir en Sevilla, desviando el dinero" que necesitaba la ciudad "a otras regiones y ciudades". Para Peláez, "ha llegado el tiempo de reivindicar Sevilla, y lo haremos ante el Gobierno de Pedro Sánchez y ante el de Juan Manuel Moreno, porque no confiamos en Antonio Muñoz ni en el partido que le sustenta, que está de salida en Sevilla y en Andalucía", ha concluido.