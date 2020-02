Vox avisa que la reducción de la deuda municipal no es "mérito" de Espadas sino efecto de "lo no gastado"

Publicado 03/02/2020 16:30:08 CET

SEVILLA, 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

Tras defender el Gobierno socialista del Ayuntamiento de Sevilla que ya ha amortizado "casi el 50 por ciento" de los dos préstamos solicitados en 2017 y 2018 y que la deuda bancaria se ha reducido en 200 millones desde que el PSOE recuperase el poder en junio de 2015, la portavoz municipal de Vox, Cristina Peláez, ha avisado de que "por ley, lo que el Consistorio no gaste" lo debe destinar a "amortizar deuda", por lo que ha negado que se trate de un "mérito" en la gestión de los socialistas.

"Por ley, lo que el Ayuntamiento no gaste no puede destinarlo a gasto corriente y debe amortizar deuda. Como el Gobierno socialista deja de ejecutar decenas de millones de euros, pues en 2018 terminó con un exceso de tesorería de más de 80 millones, es evidente que de la pésima gestión presupuestaria viene la obligación de amortizar deuda. Espadas ha reducido la deuda, sí, pero a costa de no resolver los problemas de los sevillanos, a costa de no gestionar el presupuesto y a costa de no ejecutar lo que se compromete", argumenta la portavoz de Vox.

Así, ha avisado de "aparentes buenas noticias detrás de las cuales se esconden realidades como la falta de inversión en los barrios, el deterioro de los servicios públicos, la pérdida de oportunidades y la subida de impuestos", negando que dicha reducción del endeudamiento sea un "mérito" del Gobierno local socialista.

"Cuando Juan Espadas descubre el éxito de su gestión bajo la fórmula de financiar inversiones a través de créditos a bajos intereses, lo que hace es apuntarse un tanto que no debería atribuirse, pues esos bajos intereses lo aplica la banca no sólo al Ayuntamiento, sino a otras instituciones, empresas e incluso particulares", agrega, opinando que el alcalde está "instalado en una vorágine de anuncios, proyectos y ocurrencias, de la mano de sus socios de la extrema izquierda y de sus nuevos mejores amigos, Ciudadanos, para utilizar el Ayuntamiento como trampolín de cara a la Secretaría General del PSOE-A y su previsible candidatura a la presidencia de la Junta".