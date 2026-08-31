Vox deja en el aire el Presupuesto de Sevilla de 2027: "Está en riesgo por la pérdida de confianza en el Gobierno local"

El portavoz municipal de Vox, Gonzalo García de Polavieja - VOX

SEVILLA 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Sevilla, Gonzalo García de Polavieja, ha advertido de que la "falta de comunicación entre los socios de gobierno" y el "deterioro de la confianza" generado durante el cumplimiento de los acuerdos alcanzados "pueden poner en riesgo la negociación y aprobación del Presupuesto Municipal de 2027.

Ante el anuncio del alcalde de iniciar "próximamente" las conversaciones sobre las ordenanzas fiscales y las cuentas municipales de 2027, el portavoz de Vox considera que "es evidente" que la situación actual "dificulta ese proceso", señala el grupo municipal en una nota de prensa.

"Lo cierto es que no he hablado con el alcalde. Me ha llamado para exponerme alguna situación, pero me parece una anomalía que entre dos socios de gobierno no haya esa comunicación", ha señalado García de Polavieja, quien ha asegurado que desde Vox "se ha intentado propiciar el diálogo, sin contestación".

El portavoz de esta formación ha emplazado al alcalde a aclarar sus intenciones respecto a las próximas cuentas municipales: "Habría que preguntarle a él si quiere sacar o no adelante el Presupuesto". A juicio de Vox, la principal dificultad para abordar una negociación presupuestaria en estos momentos es la pérdida de confianza entre las partes.

"Es muy difícil entablar una negociación presupuestaria con alguien que ha quebrado la confianza", ha afirmado. Asimismo, ha recordado que existen "importantes discrepancias" sobre el grado de cumplimiento de los acuerdos suscritos con el Gobierno municipal, tanto en materia presupuestaria como en relación con el denominado pacto para transformar Sevilla.

"Tenemos muchos reproches que hacerle, de los cumplimientos que dicen que han hecho de los pactos presupuestarios y del pacto para transformar Sevilla, cuando no ha sido así. Se han quedado muchas cosas en el tintero", ha explicado.

El portavoz de Vox también ha cuestionado el uso de determinadas herramientas financieras por parte del Ayuntamiento. Aunque ha reconocido que se trata de mecanismos legales, ha advertido de que, a su entender, su utilización puede contravenir el espíritu de los acuerdos alcanzados.

"Si tú haces una serie de acuerdos y firmas una serie de enmiendas para tratar de reducir el gasto en lo que sea, lo que no puede ser es que, con unas herramientas financieras, saques el dinero de otro lado sin pasar por el Pleno y termines gastándotelo en donde habíamos pactado que no te lo ibas a gastar", ha señalado.

Desde Vox se insiste en que la aprobación del Presupuesto de 2027 debe estar vinculada a compromisos claros, verificables y respetuosos con los acuerdos alcanzados, con el objetivo de garantizar la correcta prestación de los servicios públicos y unas inversiones municipales que respondan a las necesidades de Sevilla.