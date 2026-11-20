Archivo - Diputada nacional de Vox por Sevilla Reyes Romero. Imagen de archivo. - VOX - Archivo

ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA), 20 (EUROPA PRESS)

La cabeza de lista de Vox al Congreso por la provincia de Sevilla, Reyes Romero, ha criticado la "parálisis urbanística y residencial" que, a su juicio, atraviesa Alcalá de Guadaíra tras "nueve años y cero viviendas protegidas" bajo los gobiernos socialistas. La candidata ha asegurado que garantizar el acceso a una vivienda digna para los vecinos y las familias "no responde a una imposibilidad técnica, sino estrictamente a una cuestión de voluntad política".

Romero ha realizado estas declaraciones durante una atención a los medios en el encuentro de candidatos celebrado en la tarde de este viernes en Alcalá de Guadaíra, en el que ha estado acompañada por el número dos de la candidatura sevillana, Fernando Rodríguez Galisteo, en el marco de la campaña electoral del próximo 29 de noviembre.

Durante su intervención, la candidata ha contrapuesto la situación del municipio alcalareño con la gestión de Vox en Bormujos, donde, según ha afirmado, se está reactivando suelo para dar respuesta a la demanda de vivienda. "En materia de vivienda, Alcalá tiene mucho que aprender de la gestión de Vox en Bormujos", ha señalado.

Asimismo, Romero ha insistido en que desbloquear el acceso a una vivienda digna depende de la voluntad política y ha resumido su planteamiento con una frase: "Cuando se quiere, se puede".