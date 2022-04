Vox exige al alcalde "responsabilidades" por la "nefasta" recepción del Betis en el Ayuntamiento de Sevilla

SEVILLA, 25 Abr. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Sevilla, Cristina Peláez, ha exigido este lunes al alcalde de la ciudad, Antonio Muñoz (PSOE), "responsabilidades" por lo que ha calificado de "nefasta y partidista" gestión del protocolo de la Casa Consistorial tras los "vergonzosos acontecimientos" en la recepción al Betis Balompié tras la consecución del título de campeón de la Copa del Rey.

Peláez ha lamentado "el espectáculo bochornoso" en el Salón Colón, donde el servicio de Protocolo y de la propia oficina del alcalde "obvió", según su relato, a los representantes de los grupos municipales "en detrimento de concejales y cargos orgánicos del PSOE, que se dieron cita en el Ayuntamiento acompañados por familiares y amigos que ocuparon el espacio reservado para los ciudadanos y para los legítimos representantes del pueblo de Sevilla".

"El PSOE no se oculta y se ha tirado a la poca vergüenza, imponiendo el rodillo y actuando como si el Ayuntamiento fuera de su propiedad, en una suerte de cortijo donde sus cargos y viejas glorias del socialismo, sus amigos y familiares, gozan de privilegios que no les corresponden, como se ha podido apreciar con toda su crudeza en este acto, en los palcos de Semana Santa, en la caseta Municipal y allá donde se encuentre representado el Ayuntamiento", ha criticado Peláez en una nota de prensa.

En esta línea, ha subrayado que "los españoles han podido apreciar cómo se las gasta el PSOE", al que ha acusado de protagonizar una foto "vergonzosa y vergonzante de Juan Espadas, que en la Corporación Municipal no es nadie, dando codazos para situarse en el balcón del Ayuntamiento junto a los jugadores y directiva del Betis".

"El sectarismo y el mal hacer de los responsables del protocolo municipal no es nuevo, pero lo ocurrido en la recepción al Betis es la gota que colma el vaso. Esto no se soluciona con unas disculpas que aún no han llegado, pues la única solución posible pasa por una nueva gestión del protocolo municipal", ha sentenciado.