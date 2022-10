Vox interpela al Gobierno acerca de la "falta de infraestructuras" en la Sierra Sur de Sevilla

SEVILLA, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

La diputada de Vox en el Congreso por Sevilla, Reyes Romero, ha registrado una pregunta acerca de las inundaciones en el municipio sevillano de Marinaleda, "que han puesto al descubierto deficiencias en unas obras que corresponden a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), cuya competencia es nacional".

"El pasado 10 de octubre se produjeron fuertes tormentas en toda la Sierra

Sur de Sevilla, en especial en Marinaleda, con grandes destrozos en viviendas y polígonos industriales, ocasionando numerosas molestias para particulares

y empresarios, generando una lógica alarma en la población", señala

Romero en una nota de prensa.

Así, la diputada al Congreso por Sevilla añade que "no es fortuito que haya habido tantos perjuicios por las tormentas, sino que ello se debe a que no se han realizado correctamente las obras necesarias. No se explica que un

chubasco se convierta automáticamente en un peligro para toda la zona".

Vox recuerda que la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir ya había

señalado como "urgente" el desvío y la canalización de aguas procedentes de

los diversos arroyos que cruzan el término municipal, "con el fin de evitar el constante colapso de los desagües actuales, debido a la escasa profundidad

de la capa freática".

"Por ello, pregunto al Gobierno si tiene previsto acometer las obras de

prevención de inundaciones en Marinaleda que sean de su competencia. No se puede esperar mucho de este gobierno socialcomunista que tanto presume de progreso pero cuya incompetencia padecen los españoles día a día. Con todo, desde Vox no nos vamos a rendir y vamos a defender a capa y espada los intereses de nuestra provincia en particular y de toda nuestra nación en general", ha concluido Romero.