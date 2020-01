Vox y Podemos de Écija reclaman al SAS que solucione la "falta de pediatras" en el centro de salud del Almorrón

Publicado 22/01/2020 17:45:40 CET

ÉCIJA (SEVILLA), 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

Los grupos municipales de Vox y Podemos en el Ayuntamiento de Écija (Sevilla) han reclamado por separado que el Servicio Andaluz de Salud (SAS) solucione inmediatamente la "falta de pediatras" en el centro de salud de El Almorrón, extremo derivado de bajas sin cubrir.

De un lado, el portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Écija, Iñigo Osuna, ha anunciado este miércoles que su formación política presentará "una batería de iniciativas para que el Servicio Andaluz de Salud solucione inmediatamente la falta de pediatras en el centro de salud de El Almorrón, después de meses de paciente espera para que la administración cubra las bajas" que arrastra la plantilla.

"Una ciudad como Écija, con más de 40.000 habitantes, debe tener un servicio médico de pediatría acorde con su tamaño, pero la realidad deja mucho que desear, hasta el punto de que un numeroso grupo de familias ha comenzado a movilizarse y de hecho prepara una manifestación para el próximo 26 de enero, la que por supuesto apoyamos, porque estamos trabajando en ello en todos los frentes posibles", ha dicho.

Rememorando las iniciativas parlamentarias promovidas al respecto por Vox, el concejal ha señalado que "en la campaña electoral de las elecciones autonómicas, el Partido Popular prometió que cubriría las necesidades de los profesionales sanitarios, pero una vez en el gobierno (con el apoyo de Vox), la amnesia se ha apoderado de los actuales responsables de la sanidad pública andaluza y del PP de la provincia de Sevilla, que da la callada por respuesta".

"El centro de salud de El Almorrón debe contar con un mínimo de tres pediatras para garantizar el servicio y eso a día de hoy no se cumple y no se cumplirá a corto plazo, por lo que comprendemos que ante la frustración, las familias hayan decidido pasar a la acción con protestas en la calle", ha aseverado.

Podemos ha manifestado del mismo modo su apoyo a las movilizaciones ciudadanas, avisando de que "durante las fiestas de Navidad, han llegado a faltar los tres pediatras de este centro de salud", al no ser cubiertas dos bajas y mediar las vacaciones de una tercera profesional. "No se puede consentir que el SAS no cubra las bajas de estos trabajadores. No es ni serio ni responsable que se desatienda de una manera tan vergonzosa la atención sanitaria a los vecinos y vecinas de Écija", indica Podemos.

Así, la formación morada reclama "que se garantice el servicio de pediatría en el centro de salud de El Almorrón y también en el centro de salud Virgen del Valle, donde también hubo parecidos problemas en 2018".