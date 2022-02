Vox pregunta al alcalde de Sevilla si se va a convertir en "el primer empleador del PSOE"

SEVILLA, 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Grupo Municipal Vox en el Ayuntamiento de Sevilla, Cristina Peláez, se ha preguntado este sábado "si el alcalde, Antonio Muñoz (PSOE), se va a convertir en el primer empleador del PSOE", tras la contratación de la periodista Mercedes de Pablos como responsable de la dirección general de Proyección de la Ciudad, cargo y oficina de nueva creación, y de Lucrecio Fernández, como gerente de Lipasam.

Cristina Peláez ha manifestado que "en poco menos de un mes como alcalde", Muñoz destaca como "un esforzado empleador de destacados socialistas venidos a menos, aunque siempre agarrados a una nómina pública". Así, "nos encontramos con un señor que de delegado del Gobierno en Andalucía termina en el Ayuntamiento como gerente de Lipasam y de una señora que ha estado en todas las administraciones con el PSOE como comisaria política en medios de comunicación y, ahora, en un nuevo cargo creado exclusivamente para ella".

"Antonio Muñoz se está haciendo valer en el PSOE de la única manera que entienden: utilizando el dinero público en beneficio del partido". "Muñoz sabe que no hay nada mejor que colocar a los socialistas de pedigrí para afianzar su candidatura a la alcaldía de Sevilla, pero el problema es que no paga Muñoz, pagamos todos los sevillanos con nuestros impuestos, que no son pocos", critica Peláez.

La portavoz municipal de Vox ha apostillado que "tal y como temíamos, el alcalde ha aprovechado el centenario de la Exposición Iberoamericana del 29 para crear un nuevo chiringuito en el que colocar a los socialistas que se van quedando descolgados por el camino, sobre todo después de que Vox desalojara a los socialistas de la Junta de Andalucía".

De momento, "esta efemérides comienza mal, con un fichaje estrella de la órbita socialista y la creación de una oficina sin que sepamos sueldos y cuánto nos va a costar la fiesta", critica.

La líder local de Vox avisa que van a estar muy pendientes de la política de contratación de Muñoz y de la creación de "nuevos chiringuitos" porque "el alcalde comienza a enseñar la patita". "Ya nos gustaría que esa dedicación que demuestra a la hora de contratar socialistas y ese esfuerzo en la creación de nuevos chiringuitos lo dedicara a solucionar los problemas de los barrios y la mejora de la calidad de los servicios públicos, pero ya se ve que para Muñoz lo primero es él, lo segundo el PSOE y al final algunos barrios de Sevilla, no todos", concluye.