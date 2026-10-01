Vox presenta 14 enmiendas a las ordenanzas fiscales del Ayuntamiento de Sevilla para que "deje de subir tasas"

El portavoz del Grupo Municipal Vox en el Ayuntamiento de Sevilla, Gonzalo García de Polavieja y su portavoz adjunto Javier Navarro. - VOX SEVILLA

SEVILLA 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Vox en el Ayuntamiento de Sevilla ha presentado 14 enmiendas al proyecto de Ordenanzas Fiscales y Precios Públicos para 2027, con las que ha reclamado al Gobierno municipal una política fiscal orientada a "bajar impuestos, aumentar la renta disponible de las familias y facilitar la actividad económica, frente a unas ordenanzas que, a juicio del grupo, mantienen una recaudación elevada y contemplan incrementos en determinados servicios municipales".

Según ha detallado la formación en una nota de prensa, una de las principales propuestas ha sido incrementar la rebaja del IBI planteada por el Gobierno municipal, de manera que frente al 1% contemplado en el proyecto, el Grupo municipal ha propuesto una reducción del 5,9% de los tipos generales del IBI para los inmuebles urbanos, rústicos y de características especiales.

En este sentido, el portavoz de Vox en el Ayuntamiento, Gonzalo García de Polavieja, ha señalado que la administración local "no puede conformarse con recaudar cada vez más mientras las familias, los autónomos y las pequeñas empresas tienen que hacer frente a una subida generalizada del coste de la vida". "Si el Ayuntamiento tiene margen legal para bajar impuestos, nuestra obligación es utilizarlo. No queremos una rebaja fiscal cosmética; queremos que los sevillanos la noten realmente en sus bolsillos", ha afirmado.

"Una bajada del IBI del 1% no puede presentarse como un gran alivio fiscal cuando los ciudadanos siguen soportando el incremento del coste de la vida y una recaudación tributaria creciente. Nosotros proponemos una reducción mucho más ambiciosa para que el ahorro sea real", ha defendido García de Polavieja.

Además, Vox ha planteado ampliar las bonificaciones para las familias numerosas hasta alcanzar el 90% de la cuota del IBI, máximo legal permitido, con independencia del valor catastral de la vivienda y de la categoría de familia numerosa. "Una familia numerosa tiene más gastos, más necesidades y más obligaciones económicas. El Ayuntamiento debe reconocer esa realidad y utilizar todas las herramientas fiscales que tiene a su alcance para apoyarla", ha abundado.

APOYO FISCAL A AUTÓNOMOS, PYMES Y QUIENES CREAN EMPLEO

El Grupo Municipal ha calificado de "especialmente necesario" modificar el sistema de bonificaciones previsto para las nuevas actividades económicas para evitar que los pequeños negocios queden fuera de los incentivos, para lo que han propuesto establecer nuevos tramos vinculados al número de trabajadores contratados y al volumen de negocio, permitiendo que autónomos y pequeñas empresas puedan acceder a bonificaciones de hasta el 95% en determinados supuestos.

"No podemos diseñar una política de creación de empleo pensando únicamente en las grandes empresas. Una pequeña empresa que contrata a una, dos, tres o cuatro personas también está creando empleo y también merece el respaldo del Ayuntamiento", ha subrayado.

Vox ha invitado a incorporar en el IAE un nuevo tramo de bonificación del 20% para las empresas que incrementen entre un 1% y un 4% su plantilla indefinida, así como eliminar determinados requisitos que, según el grupo, dificultan la implantación de nuevas actividades en Sevilla. "Queremos que abrir un negocio, invertir y contratar en Sevilla sea más fácil, no más difícil. El Ayuntamiento debe ser un aliado de quien crea empleo y actividad económica", ha añadido.

BONIFICAR AL MÁXIMO LAS HERENCIAS

Otra de las medidas centrales de las enmiendas afecta a la plusvalía municipal que Vox ha propuesto elevar al 95% la bonificación en las transmisiones por causa de muerte a favor de descendientes, adoptados, cónyuges, ascendientes y adoptantes, aplicándola con carácter general dentro de los límites legales.

Igualmente, ha planteado reducir en diez puntos el tipo impositivo del Iivtnu, hasta situarlo en el 16,53%. "Los sevillanos no deberían encontrarse con una factura fiscal desproporcionada cuando reciben en herencia el patrimonio que sus padres o sus abuelos han construido durante toda una vida de trabajo y ahorro. La ley permite aliviar esta carga y queremos que Sevilla aplique el máximo nivel de bonificación", ha afirmado.

EL DEPORTE MUNICIPAL NO PUEDE CONVERTIRSE EN UN LUJO

Las enmiendas de VOX también ha abordado los precios públicos del Instituto Municipal de Deportes (IMD), los cuales el grupo ha reclamado mantener en numerosas actividades y cursos que el proyecto de 2027 encarece, incluyendo talleres de actividad física, actividades dirigidas en sala, Sala Fitness, cursos de natación y natación libre. Las propuestas afectan especialmente a menores, jóvenes, mayores y personas con discapacidad. "Mientras las familias hacen esfuerzos para llegar a fin de mes, no tiene sentido que el Ayuntamiento encarezca el acceso a actividades deportivas municipales", ha afeado.

Entre otras medidas, ha añadido mantener los precios anteriores de los cursos de natación y de las actividades dirigidas, conservar las cuotas previas de Sala Fitness y eliminar la nueva entrada de un día de cinco euros, así como mantener los suplementos de iluminación vigentes en 2026 y eliminar la fianza del 50% del precio público prevista para determinadas reservas de espacios municipales destinados a eventos y espectáculos.