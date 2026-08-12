Vox reclama al Ayuntamiento de Sevilla que aumente las piscinas y fuentes públicas

Archivo - Imagen de archivo de una piscina. - COLEGIO DE ADMINISTRADORES DE FINCAS SEVILLA

SEVILLA 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

El portavoz adjunto del Grupo Municipal Vox en el Ayuntamiento de Sevilla, Fernando Rodríguez Galisteo ha señalado el déficit de piscinas recreativas y fuentes públicas en una ciudad donde se alcanzan "temperaturas extremas"

Según ha detallado la formación en una nota de prensa, el Gobierno municipal "sigue sin dar respuesta a una necesidad básica para las familias de la ciudad", a pesar de que el Pleno municipal aprobara una moción de Vox al respecto.

Para el portavoz adjunto de VOX, "es incomprensible" que una ciudad como Sevilla, "siga teniendo un déficit evidente de piscinas recreativas públicas mientras los sevillanos soportan olas de calor", ha expresado, tras destacar que este calor en la ciudad "no es nada nuevo".

Rodríguez Galisteo, ha afeado la "escasa sensibilidad del gobierno municipal" ante la falta fuentes de agua potable en numerosos barrios, parques y espacios públicos, puesto que el acceso al agua durante los meses de calor "debería ser una prioridad absoluta que beneficie a todos los vecinos y no una cuestión secundaria".

Asimismo, ha reclamado que la administración local "deje de lado los proyectos que no responden a las necesidades reales de los sevillanos" y se destinen los recursos públicos a mejorar los servicios básicos. "Más piscinas públicas, más fuentes de agua potable y una gestión que ponga en el centro el bienestar, la seguridad y la calidad de vida de quienes viven y trabajan en Sevilla", ha sostenido.