Vox reclama al Ayuntamiento de Sevilla que disuelva la acampada en las Setas "si carece de autorización"

Imagen de la acampada instalada en las Setas de Sevilla. - María José López - Europa Press

SEVILLA 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Grupo municipal Vox en el Ayuntamiento de Sevilla ha reclamado al Gobierno municipal que compruebe el cumplimiento de las ordenanzas municipales en relación con la acampada instalada en la Plaza de la Encarnación, en el entorno de Las Setas, y que adopte las medidas que correspondan conforme a la normativa vigente.

Según ha detallado la formación en una nota de prensa, desde el Grupo municipal se ha planteado que el Ayuntamiento determine si la ocupación existente dispone de "algún título habilitante o autorización" y, en caso de que no exista, proceda conforme a las competencias municipales y al procedimiento legalmente establecido.

En este contexto, Vox ha defendido que la normativa municipal de establece, con carácter general, que "está prohibida la ocupación de las vías públicas para acampar mediante el montaje o establecimiento de tiendas de campaña, caravanas, remolques, roulottes y otros sistemas de características análogas".

En este sentido, el portavoz municipal de Vox, Gonzalo García de Polavieja, ha reclamado al Gobierno municipal que "aplique la normativa de forma homogénea ante cualquier ocupación del espacio público". "El Ayuntamiento tiene la obligación de hacer cumplir las ordenanzas municipales. Si una ocupación de la vía pública no cuenta con la autorización correspondiente, el Gobierno municipal debe actuar y aplicar la normativa, con independencia de quién promueva la ocupación o de las reivindicaciones que se estén planteando", ha añadido.

Asimismo, García de Polavieja ha señalado que la actuación municipal debe desarrollarse "con todas las garantías legales y respetando los derechos de quienes participan en la protesta", pero reclama que el cumplimiento de las ordenanzas sea el mismo para cualquier ciudadano, colectivo o actividad.

Además, han considerado que "corresponde al Gobierno municipal determinar la situación administrativa de la instalación" y, si se confirma la ausencia de autorización, "adoptar las medidas previstas en la normativa para recuperar el uso ordinario del espacio público".