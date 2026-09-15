Vox reclama "frenar la masificación" de plantas fotovoltaicas en Alcalá (Sevilla) para proteger la vega y el campo

El portavoz municipal de Vox en el Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra, Pedro Navarro - VOX

SEVILLA 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal de Vox en el Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) ha presentado una moción que se debatirá en el próximo Pleno ordinario con el objetivo firme de "poner fin a la proliferación incontrolada" de plantas fotovoltaicas en este término municipal.

"El equipo de gobierno ha convertido gran parte de nuestro suelo agrícola y de nuestra vega en un auténtico mar de placas solares", señala la formación en una nota de prensa. En este sentido, el portavoz municipal, Pedro Navarro, ha sido tajante al valorar la situación y ha afirmado que el Gobierno local está "acabando con el empleo" de los agricultores y "arruina el paisaje". "Han dejado el campo alcalareño inservible por décadas bajo la excusa de las energías renovables, cuando lo único que se oculta detrás son intereses económicos ajenos a nuestra ciudad", ha añadido.

En dicha moción, Vox plantea al Ayuntamiento que acometa "de manera inmediata" cuantas actuaciones normativas sean necesarias para impedir la instalación de nuevas plantas fotovoltaicas y prohibir la ampliación de las ya existentes, "blindando así el suelo rústico y protegiendo la flora, la fauna y el futuro del campo de todos los alcalareños".