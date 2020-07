Vox reclama al Gobierno un compromiso con la fábrica de Renault en Sevilla

SEVILLA, 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

La diputada nacional por Sevilla y vicepresidenta tercera de Vox, Reyes Romero, ha reclamado este miércoles al Gobierno de España "un compromiso serio con la fábrica de Renault de Sevilla tras anunciar la multinacional automovilistica un ajuste en sus fábricas en España", entre ellas la de la capital andaluza dedicada a la construcción de cajas de cambio.

Romero, que ha preguntado al ejecutivo sobre las medidas de apoyo al sector ha manifestado que "la respuesta recibida es tan ambigua que no consigue despejar las dudas sobre las amenazas que se ciernen sobre el sector, del que dependen miles de puestos de trabajo directos e indirectos en Sevilla".

"La irresponsabilidad del Gobierno no tiene límites y, en nuestra opinión, es responsable directo de la crisis que sufre la industria del automóvil en España que no está directamente relacionada con la pandemia del Covid-19, aunque evidentemente los efectos económicos que la misma va a ocasionar no contribuyen precisamente a mejorar la situación", añade en un comunicado.

La diputada nacional de Vox por Sevilla ha apuntado "a las reiteradas declaraciones de la ministra de Transición Ecológica contra el diésel que ha tenido un efecto inmediato en este sector industrial, donde han causado hondo malestar e inquietud en un sector clave que se ha traducido en un descenso notable de las ventas de vehículos diésel y, por tanto, un recorte en la producción y el empleo".

Asegura que la respuesta del Gobierno a la pregunta formulada viene "repleta de generalidades centradas exclusivamente" en el Plan de Impulso a la cadena de valor de la Industria de Automoción, "sin entrar en detalles concretos que permita vislumbrar un interés real en ayudar a una industria vital para la economía nacional y más en concreto en Sevilla".

Señala que la fábrica se ha destacado, "hasta poco antes de la llegada del gobierno socialcomunista de Pedro Sánchez y de Pablo Iglesias, como punta de lanza a nivel europeo por su buen hacer, por su capacidad de producción y por el nivel técnico de sus trabajadores, un patrimonio industrial y tecnológico que Sevilla no puede permitirse perder sin pelearlo".