Vox Sevilla advierte del "clima de tensión política" y pide un debate electoral centrado en "problemas reales"

Imagen de la cabeza de lista de Vox por Sevilla al Congreso de los Diputados, Reyes Romero.
Imagen de la cabeza de lista de Vox por Sevilla al Congreso de los Diputados, Reyes Romero. - VOX SEVILLA
Europa Press Andalucía
Publicado: domingo, 15 noviembre 2026 15:49
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SEVILLA 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

La cabeza de lista de Vox por Sevilla al Congreso, Reyes Romero, ha puesto el foco en la seguridad, la vivienda, las infraestructuras, el empleo y la situación de las familias de la provincia. Además, ha advertido sobre "el clima de tensión, intimidación y manipulación" que, a su juicio, puede marcar el desarrollo de la campaña electoral del próximo 29 de noviembre y ha reclamado que "el debate se centre en los problemas reales de los sevillanos".

En este contexto, Romero ha situado el debate electoral "en la realidad de Sevilla" y sus municipios, señalando cuestiones como las dificultades de acceso a la vivienda, la falta de oportunidades laborales para los jóvenes, la situación de los autónomos, la seguridad ciudadana y las carencias en infraestructuras y servicios públicos, según ha recogido la formación en una nota.

La candidata ha señalado que estas cuestiones forman parte de las preocupaciones que Vox está recogiendo durante sus visitas a distintos municipios de la provincia, desde el área metropolitana hasta las comarcas de Los Alcores y la Vega del Guadalquivir.

Asimismo, Romero ha abordado la necesidad de debatir sobre el funcionamiento de las instituciones, la transparencia en la gestión pública y las políticas económicas y migratorias, en línea con los planteamientos expuestos por líder de Vox, Santiago Abascal, durante el inicio de la campaña nacional.

Romero también ha hecho referencia a la situación de los trabajadores, las familias y los pequeños empresarios sevillanos, poniendo sobre la mesa "las dificultades relacionadas con la presión fiscal, la burocracia y el acceso a los servicios públicos".

Finalmente, la candidata ha señalado que la campaña electoral "constituye un espacio para confrontar propuestas, explicar las distintas posiciones políticas y abordar los problemas que afectan a los ciudadanos de Sevilla y del conjunto de España". "Vox Sevilla continuará trasladando durante la campaña las cuestiones planteadas por sus candidatos y recogiendo las demandas de los vecinos de los distintos municipios de la provincia", ha remarcado.

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