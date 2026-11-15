Vox Sevilla advierte del "clima de tensión política" y pide un debate electoral centrado en "problemas reales"

Imagen de la cabeza de lista de Vox por Sevilla al Congreso de los Diputados, Reyes Romero. - VOX SEVILLA

SEVILLA 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

La cabeza de lista de Vox por Sevilla al Congreso, Reyes Romero, ha puesto el foco en la seguridad, la vivienda, las infraestructuras, el empleo y la situación de las familias de la provincia. Además, ha advertido sobre "el clima de tensión, intimidación y manipulación" que, a su juicio, puede marcar el desarrollo de la campaña electoral del próximo 29 de noviembre y ha reclamado que "el debate se centre en los problemas reales de los sevillanos".

En este contexto, Romero ha situado el debate electoral "en la realidad de Sevilla" y sus municipios, señalando cuestiones como las dificultades de acceso a la vivienda, la falta de oportunidades laborales para los jóvenes, la situación de los autónomos, la seguridad ciudadana y las carencias en infraestructuras y servicios públicos, según ha recogido la formación en una nota.

La candidata ha señalado que estas cuestiones forman parte de las preocupaciones que Vox está recogiendo durante sus visitas a distintos municipios de la provincia, desde el área metropolitana hasta las comarcas de Los Alcores y la Vega del Guadalquivir.

Asimismo, Romero ha abordado la necesidad de debatir sobre el funcionamiento de las instituciones, la transparencia en la gestión pública y las políticas económicas y migratorias, en línea con los planteamientos expuestos por líder de Vox, Santiago Abascal, durante el inicio de la campaña nacional.

Romero también ha hecho referencia a la situación de los trabajadores, las familias y los pequeños empresarios sevillanos, poniendo sobre la mesa "las dificultades relacionadas con la presión fiscal, la burocracia y el acceso a los servicios públicos".

Finalmente, la candidata ha señalado que la campaña electoral "constituye un espacio para confrontar propuestas, explicar las distintas posiciones políticas y abordar los problemas que afectan a los ciudadanos de Sevilla y del conjunto de España". "Vox Sevilla continuará trasladando durante la campaña las cuestiones planteadas por sus candidatos y recogiendo las demandas de los vecinos de los distintos municipios de la provincia", ha remarcado.