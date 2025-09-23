Vox Sevilla afirma que seguirá "defendiendo" el Arte Sacro ante la "competencia desleal" hasta conseguir "blindarlo"

SEVILLA 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Grupo Municipal VOX en el Ayuntamiento de Sevilla, Cristina Peláez, ha asegurado este martes que su formación política seguirá defendiendo al Arte Sacro ante la "competencia deselal hasta conseguir blindarlo de amenazas".

Según una nota de prensa remitida por el partido, Peláez, que se ha reunido en Bruselas con el jefe de la delegación de VOX en el Parlamento Europeo, Jorge Buxadé, horas antes de la inauguración de la exposición 'El Arte Sacro de Sevilla en el corazón de Europa', ha manifestado que "hemos trasladado a los europarlamentarios de VOX la importancia de defender este sector dedicado a la producción y conservación de obras artísticas con fines religiosos, y la posibilidad de presentar iniciativas en la cámara comunitaria que permitan proteger a nivel europeo el Arte Sacro ante las amenazas de terceros países que han entrado a competir en un sector que está ligado íntimamente a la ciudad, formando parte de su cultura, tradición y patrimonio".

De esta manera, ha añadido que "se pone en riesgo el sector si se permiten importaciones de productos de baja calidad o imitaciones. En VOX lo sabemos bien. Tanto, que impulsamos la declaración del Arte Sacro como Bien de interés Cultural de Andalucía, reconocido por el parlamento regional, o iniciativas como la creación de cursos de formación para el empleo en el sector a través de escuelas municipales de oficios, las becas para formación en Arte Sacro que pactamos con el gobierno o la creación de un museo de la Semana Santa".

Peláez ha apostillado que "desarrollaremos todas las acciones que estén en nuestra mano para preservar aún más esta disciplina artística religiosa construida durante siglos que, además, es fuente de riqueza y empleo. Para ello, trasladaremos esta necesidad allá donde se nos pueda escuchar hasta conseguir los resultados obtenidos en el ámbito local y regional en beneficio de un sector sin el cual no se explicaría el legado cultural, artístico y devocional de Sevilla".