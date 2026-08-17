Vox Sevilla indica sus "prioridades" de cara al curso político marcado por vivienda, movilidad, seguridad y limpieza

El portavoz del Grupo Municipal de Vox en el Ayuntamiento de Sevilla, Gonzalo García de Polavieja, en una rueda de prensa para valorar la licencia de la mezquita en el Polígono Sur de Sevilla. - Rocío Ruz - Europa Press

SEVILLA 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Sevilla, Gonzalo García, ha indicado que las prioridades de su formación durante el próximo curso político municipal, estarán centradas en vivienda, movilidad, seguridad y limpieza.

Según ha precisado la formación en una nota de prensa, estas prioridades tendrán "especial incisión" en las preocupaciones que afectan a "numerosos barrios de Sevilla", como los cortes de suministro eléctrico, la inseguridad o la falta de limpieza.

Asimismo, ha anunciado "planes específicos" en materia de vivienda, con especial atención a la "okupación" y los "narcopisos", así como limpieza y empleo, además de propuestas destinadas a "mejorar el tratamiento fiscal" dentro de las competencias municipales y medidas relacionadas con las viviendas de uso turístico.

Por otra parte, ha adelantado que Vox "abordará la problemática de las viviendas de uso turístico dentro de su proyecto para la ciudad", con el propósito de "ofrecer respuestas" a una de las cuestiones que "afectan al mercado residencial".

En suma, el portavoz ha trasladado la "voluntad de su formación" de presentar durante este curso político un "proyecto ilusionante" para que Sevilla "avance de verdad" a partir de las "prioridades y necesidades" reales de los vecinos de la ciudad.