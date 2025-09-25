Vox Sevilla muestra su incomprensión a multas en la Zona de Bajas Emisiones mientras "permiten helicópteros turísticos"

Archivo - La concejal de Vox en Sevilla, Cristina Peláez. Imagen de archivo. - María José López - Europa Press - Archivo

SEVILLA 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del grupo municipal VOX en el Ayuntamiento de Sevilla, Cristina Peláez, ha manifestado este jueves que "no se entiende que se multe a los sevillanos por circular por la Zona de Bajas Emisiones de la Cartuja mientras se permite la actividad de helicópteros turísticos desde el helipuerto ubicado en la misma zona".

En una nota emitida por el partido, Peláez al respecto de la entrada en funcionamiento de este nuevo servicio de helicópteros turísticos, ha tildado de "contrasentido" que "mientras por un lado se sanciona a los sevillanos que circulan por la Cartuja con vehículos sin etiqueta medioambiental, se va a permitir que helicópteros despeguen y aterricen sin restricciones en la misma zona que actualmente se encuentra protegida frente a una supuesta contaminación".

No obstante, ha asegurado que el partido "no tiene intención alguna" de "impedir una actividad comercial y turística como la de los helicópteros", aunque ha afirmado que "no es de recibo que paralelamente se mantenga la Zona de Bajas Emisiones", que es lo que desde el partido se pretende derogar.

Cristina Peláez ha concluido que, según los expertos, el helicóptero es el medio de locomoción más contaminante, por el consumo de combustible que requiere.