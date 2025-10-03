Vox Sevilla reclama en Congreso la mejora de la AP-4 y advierte de abandono de infraestructuras en el Bajo Guadalquivir

SEVILLA 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

La diputada de VOX en el Congreso por Sevilla, Reyes Romero, ha reclamado este viernes en el Congreso la mejora de la AP-4, que ha definido como "una arteria de tráfico fundamental" para el Bajo Guadalquivir, y ha registrado preguntas sobre el desarrollo de los proyectos comprometidos en esta vía.

Según una nota emitida por el partido, la también miembro del Comité Ejecutivo Nacional de VOX ha recordado que las actuaciones afectan a municipios como Dos Hermanas, Las Cabezas de San Juan, Los Palacios y El Cuervo, entre otros.

Romero ha aludido al anuncio realizado por el subdelegado del Gobierno en Sevilla, Francisco Toscano, quien presentó en Los Palacios y Villafranca un plan de inversión de 268 millones de euros. Según enmarcó, ese plan incluía la construcción de un tercer carril entre Dos Hermanas y Las Cabezas de San Juan, la remodelación de los enlaces de Los Palacios y El Cuervo, la duplicación de la N-4 en el tramo entre Dos Hermanas y Los Palacios y la rehabilitación de firmes.

"No obstante, ¿en qué plazos prevé el Gobierno ejecutar las distintas fases del plan de inversión de 268 millones de euros destinado a la mejora de la AP-4?", ha cuestionado la diputada en el Congreso.

Asimismo, ha señalado que no se conocen los presupuestos ni la fase administrativa en la que se encuentran proyectos como la construcción del tercer carril. "¿Cuál es el plazo previsto para su finalización?", ha apostillado.

Romero, además, ha subrayado que "tampoco tenemos información acerca del presupuesto, ni de en qué fase administrativa se encuentran estos proyectos", y ha lamentado el "abandono" de las localidades de la comarca por parte de las administraciones.

En su intervención, ha concluido que "el Bajo Guadalquivir es una comarca de enorme potencial, por su riqueza agrícola, comercial y empresarial; pero como tantas zonas de nuestra provincia, se encuentra sin las infraestructuras adecuadas, lo cual merma tanto su presente como su futuro".