Vox Sevilla reclama cumplir el acuerdo plenario de su moción en demanda de ayudas a comercios por el alza de la luz

SEVILLA, 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

El portavoz adjunto de Vox en el Ayuntamiento de Sevilla, Gonzalo García de Polavieja, ha reclamado este viernes al Gobierno local del PSOE el cumplimiento al acuerdo plenario aprobado en demanda de que el Consistorio abordase costear "la mitad de la subida" del precio de la electricidad sufridas por los comercios.

Polavieja, que ha visitado el mercado de Las Palmeritas del barrio de Nervión, ha apostillado que "los placeros se manifiestan ahogados por la factura de la luz", señalando que el pleno aprobó una moción de su grupo, en demanda de que el Consistorio abordase costear la mitad de la subida del recibo de electricidad de los comercios.

"Hemos encontrado placeros agobiados por la subida generalizada de los precios, a lo que se une la subida de la cotización de los autónomos y la ausencia absoluta de ayudas o bonificaciones por parte del Ayuntamiento de Sevilla", ha aseverado, tras esgrimir el Ayuntamiento que en 2021 dedicó cinco millones a fomento del tejido empresarial con diversas líneas de ayuda que abarcan al comercio, con la misma cuantía este año.

"Muñoz debe empezar a visitar los mercados de barrio para que se dé cuenta de la realidad y de la herencia de absoluta inoperancia que ha recibido y cuya senda no puede ni debe continuar", ha opinado García de Polavieja.

Además, ha lamentado "el estado de abandono en el que se encuentran los alrededores del mercado de Las Palmeritas, absolutamente deteriorados, con enormes agujeros en el asfalto, acerados destrozados, grafitis, parterres sin rellenar, pasos de peatones sin pintar y un parque infantil descuidado lleno de cristales y colillas".

"Me pregunto si Antonio Muñoz sabe que Sevilla no se puede gobernar sólo con palabras e ideas y que hay que acometer las necesidades perentorias que la ciudad necesita. Los vecinos de Nervión merecen un Gobierno que se preocupe por sus problemas y no por los problemas que solo existen en la cabeza de los comunistas y los socialistas".