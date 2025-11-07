Vox Sevilla reclama explicaciones en el caso de la parcela de Emvisesa investigada por la UCO

SEVILLA 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

La portavoz municipal de Vox en el Ayuntamiento de Sevilla, Cristina Peláez, ha reclamado este viernes que el Gobierno municipal dé explicaciones por el "pelotazo urbanístico" del Higuerón y por el papel desempeñado en la venta de los terrenos por el Gobierno Popular.

Se trata de unos terrenos municipales ubicados en Pino Montano, cuya venta se produjo hace ahora un año, y cuyo proceso de enajenación, mediante subasta pública, es objeto de investigación por parte de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.

En una nota de prensa, Peláez ha manifestado que "el fantasma de la corrupción planea de nuevo" sobre el Ayuntamiento de Sevilla, "con los mimos ingredientes de siempre: dirigentes socialistas, sus esposas y algún funcionario afín".

"El negocio fue redondo y la pregunta que salta a la vista muy clara. ¿Por qué necesitaba vender Emvisesa una parcela que le estaba rentando un canon mensual?", se ha preguntado la portavoz municipal de Vox, quien ha recordado que la empresa pública de vivienda "otorgó a la mujer de un dirigente socialista una concesión administrativa de una parcela en el Higuerón por 50 años en 2016, con un canon irrisorio en comparación con la renta que ella percibía por su alquiler a terceros".

"Después, en el 2022, saca Emvisesa la parcela a venta, pero no licita nadie porque ¿quién va a querer comprar una parcela que tiene una concesión administrativa por 50 años de los que sólo se han consumido seis?", ha señalado Peláez.

"Es importante que el alcalde explique por qué su gobierno vendió una parcela de la que el Ayuntamiento estaba obteniendo beneficios y si tuvo conocimiento de esa operación. Sevilla no puede seguir ni un minuto más siendo el gran negocio de los socialistas. Exigimos limpieza, claridad y responsabilidad", ha sentenciado.