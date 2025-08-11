Vox Sevilla reclama "respeto" a las personas con discapacidad auditiva con la activación del servicio de intérpretes

SEVILLA 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

El portavoz adjunto del Grupo Municipal Vox en el Ayuntamiento de Sevilla, Gonzalo García de Polavieja, ha reclamado este martes "respeto a las personas con discapacidad auditiva" al tiempo que ha exigido "la activación del servicio de intérpretes en lengua de signos".

García de Polavieja ha subrayado en una nota de prensa, que "los pasos que habían que dar se han dado para que las personas con discapacidad auditiva pudieran salvar las dificultades de acceso a la administración y especialmente, el seguimiento de las comisiones informativas y los plenos municipales. Se aprobó una moción de Vox al respecto, se anunció la creación de un servicio de intérpretes en lenguaje de signos e incluso durante dos plenos las personas sordas pudieron seguir los plenos, pero esa buena iniciativa cayó en el olvido sin que sepamos las causas".

"Es lógico pensar que las personas con discapacidad auditiva y los colectivos que los representan estén defraudados y hasta enfadados con este gobierno. Si el Ayuntamiento no estaba preparado para incorporar este servicio debía haber esperado pero ponerlo en marcha y retirarlo a las dos semanas se puede interpretar como una falta de respeto y con razón."

El portavoz adjunto del grupo Vox en el Ayuntamiento de Sevilla ha afirmado que "desconocemos también si, a demanda, se está ofreciendo este servicio a las personas sordas y vamos a preguntar al respecto, pero lo que es una evidencia es que los han retirado tanto de la comisión de fiscalización como de los plenos municipales, que al tratarse de sesiones públicas, tienen derecho a seguirlos todas las personas con problemas de audición".