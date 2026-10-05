Vox Sevilla vincula el encarecimiento de la vivienda a la inmigración y pide políticas contra la exclusión residencial

Archivo - El presidente de VOX Sevilla, Javier Navarro, en una imagen de archivo. - Rocío Ruz - Europa Press - Archivo

SEVILLA 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

El concejal de VOX en el Ayuntamiento de Sevilla, Javier Navarro, ha advertido de que el aumento de la demanda de vivienda, está "asociado al incremento de la inmigración y unido a la falta de oferta", lo que "está contribuyendo al encarecimiento de los precios de compra y alquiler en distintos barrios de la ciudad", especialmente en aquellas zonas con mayor presión residencial y concentración de la demanda, caso de la Macarena, que lidera la subida de precios en Sevilla.

Según ha detallado la formación en una nota de prensa, reclaman al Gobierno municipal que adopte medidas para aumentar la oferta de vivienda, proteger a los propietarios y facilitar que las familias puedan acceder a un alquiler a precios "razonables".

En este sentido, Navarro ha señalado que "una mayor demanda, unida a una oferta cada vez más limitada, provoca una subida de precios que dificulta el acceso a la vivienda para muchas familias sevillanas".

A esta situación, ha añadido, se suma "el temor de numerosos propietarios a poner sus viviendas en alquiler por la inseguridad jurídica y el riesgo de impago y ocupación", circunstancias que, a su juicio, "reducen todavía más la oferta disponible".

Asimismo, el concejal de Vox ha indicado que, cuando aumenta la demanda y disminuye la oferta, el resultado es "un incremento de los precios". "Esta realidad no puede ignorarse ni ocultarse bajo discursos ideológicos", ha afirmado Navarro, quien ha reclamado que las políticas públicas "tengan en cuenta el impacto del crecimiento demográfico, de los flujos migratorios y de la concentración de la demanda en determinados barrios, sin estigmatizar a ningún colectivo".

En esta línea, Navarro ha pedido al Ayuntamiento que exija al Gobierno de España "una política migratoria ordenada", que mejore la planificación de los servicios públicos, refuerce el control del padrón municipal dentro de la legalidad, combata las mafias de la ocupación y ofrezca garantías suficientes para que las viviendas vacías puedan salir al mercado. "No podemos aceptar que los sevillanos sean expulsados de sus barrios por una combinación de demanda creciente, falta de vivienda y ausencia de seguridad jurídica", ha abundado.

"Los sevillanos no pueden seguir pagando las consecuencias de unas políticas que disparan la demanda mientras reducen la oferta. Si hay más personas buscando vivienda y cada vez menos propietarios dispuestos a alquilar, los precios suben. El Gobierno municipal debe actuar, reclamar soluciones al Ejecutivo central y proteger el derecho de todos los vecinos, incluidos los sevillanos y las personas que residen legalmente en la ciudad, a acceder a una vivienda digna y asequible", ha concluido.