Vox tacha al PSOE de "partido antifeminista" tras el caso del exalcalde de La Algaba (Sevilla)

El portavoz del grupo parlamentario Vox en Andalucía, Manuel Gavira. - VOX ANDALUCÍA

LAS CABEZAS DE SAN JUAN (SEVILLA), 24 (EUROPA PRESS)

El portavoz del grupo Vox en el Parlamento andaluz, Manuel Gavira, ha descrito este martes al PSOE como "el partido antifeminista de la historia" de España tras el caso del ya exalcalde socialista de La Algaba (Sevilla), Diego Manuel Agüera, quien este pasado lunes anunciaba su dimisión al frente de dicho ayuntamiento tras ser denunciado por un empleado municipal ante la Fiscalía por presunto acoso sexual a un menor de edad de la localidad.

En una atención a medios durante una visita a Las Cabezas de San Juan (Sevilla), el portavoz de Vox ha señalado al hilo de este caso que lo ocurrido "no es algo puntual", sino que "es un patrón" en el PSOE, un partido que, según ha abundado Manuel Gavira, "conocía la denuncia de acoso a un menor y, en lugar de proteger a la víctima, decidió silenciarlo y amparar al alcalde hasta que la presión judicial y mediática ha sido insoportable".

De igual modo, el representante de Vox ha incidido en tachar de "cortina de humo" la desclasificación de documentos relativos al golpe de Estado frustrado del 23 de febrero de 1981 que anunció el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, este pasado lunes, el mismo día en el que el alcalde de La Algaba dimitía, según ha puesto de relieve.

Manuel Gavira ha considerado "inaceptable que el PSOE siga dándonos lecciones de feminismo y ética mientras encubre casos de extrema gravedad en sus propias filas", y ha concluido exigiendo "transparencia y que se depuren responsabilidades".