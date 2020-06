Vox teme que los "intereses partidistas" retrasen más las nuevas líneas de metro en Sevilla y pide "coordinación real"

SEVILLA, 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

Tras adjudicar la Junta de Andalucía la actualización normativa y redacción de los proyectos constructivos correspondientes al tramo norte de la futura línea tres del metro de Sevilla, comprendido entre Pino Montano y el Prado de San Sebastián, anunciando la licitación del mismo tipo de contrato para el tramo sur, la portavoz de Vox en el Ayuntamiento hispalense, Cristina Peláez, ha mostrado su "escepticismo" ante tales aspectos.

Cristina Peláez ha manifestado que "cualquier avance en el proyecto del metro supone una buena noticia, pero no podemos evitar mostrar nuestras reservas porque en Sevilla gobierna el socialista Juan Espadas, el cual nos tiene acostumbrados a grandes anuncios que finalmente se quedan en humo y aunque este anuncio parte del Gobierno andaluz (de PP y Cs), tememos que los intereses partidistas se impongan al interés general y este aparente avance se quede en eso, en un simple anuncio, algo a los que estamos muy acostumbrados".

"Esperamos es que haya coordinación real y efectiva entre las administraciones por el bien de Sevilla, que lleva años de retraso en el metro. Lo que es una evidencia, además de una necesidad, es que Sevilla necesita el metro cuanto antes, y necesita un metro efectivo y no solo la línea 3, sino la totalidad del trazado", ha enfatizado.

La portavoz municipal de Voz ha aseverado, en ese sentido, que la red completa de metro es "irrenunciable" para la ciudad."Vamos a estar muy pendientes de los compromisos que las administraciones asuman sobre Sevilla", ha señalado.

"No vamos a permitir que los diferentes gobiernos continúen tomándonos el pelo de manera gratuita. Los incumplimientos dejarán de pasar desapercibidos a partir de ahora, por lo que espero que la consejera de Fomento, Marifrán Carazo, sea más seria que todos sus predecesores y asuma como un reto propio el sacar hacia adelante no sólo la línea 3 del metro, sino su red completa y sea capaz de comprometer al gobierno de Pedro Sánchez y el municipal de Juan Espadas en esta tarea, pero mucho nos tememos que el PSOE no está por la labor", ha indicado.