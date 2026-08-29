Vox valora el "desarrollo del acuerdo" para impulsar en Sevilla el Plan Municipal de Prevención del Suicidio Juvenil

Archivo - El concejal de Vox en el Ayuntamiento de Sevilla Fernando Rodríguez Galisteo (Foto de archivo). - VOX SEVILLA - Archivo

SEVILLA 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

El grupo municipal de Vox en el Ayuntamiento de Sevilla ha valorado este sábado el "desarrollo del acuerdo" alcanzado con el gobierno local del PP para impulsar un Plan Municipal de Prevención del Suicidio Juvenil, una iniciativa destinada a "situar en el centro del debate público un problema que afecta a miles de jóvenes y familias en toda España".

Así lo han puesto de relieve desde Vox, cuyo portavoz adjunto en el Ayuntamiento hispalense, Fernando Rodríguez Galisteo, ha destacado en una nota que "el aumento de los problemas de salud mental entre adolescentes y jóvenes exige una respuesta decidida por parte de las administraciones, basada en la prevención, la detección temprana, la coordinación institucional y el apoyo a las familias, los centros educativos y los profesionales que trabajan diariamente con los menores".

Rodríguez Galisteo ha señalado que "durante demasiado tiempo el suicidio ha sido un tema silenciado", y así lo han venido "denunciando" desde Vox "hasta conseguir plasmarlo en un acuerdo con el gobierno municipal" que dirige José Luis Sanz (PP).

Tras aludir al "reciente caso de Sandra Peña", el representante de Vox ha defendido que "es una responsabilidad de las instituciones afrontar esta realidad con seriedad, sin prejuicios y con medidas eficaces que permitan salvar vidas".

Desde Vox Sevilla defienden que dicho plan debe contemplar "campañas de sensibilización dirigidas especialmente a la población juvenil, programas de formación para docentes y personal municipal, protocolos de detección precoz y mecanismos de coordinación entre los servicios sanitarios, educativos y sociales", con el objetivo de "ofrecer una respuesta rápida y eficaz a los jóvenes que puedan encontrarse en una situación de riesgo".

Asimismo, el portavoz adjunto de Vox ha reivindicado el papel de las familias como "primer entorno de protección", y ha reclamado que las políticas municipales incorporen "herramientas de apoyo, orientación y acompañamiento para padres y madres", favoreciendo "una actuación conjunta entre las administraciones, las familias, los profesionales y la sociedad civil".

Rodríguez Galisteo ha considerado además "imprescindible que cualquier estrategia de prevención se base en criterios técnicos y en la evidencia científica, alejándose de planteamientos ideológicos y centrándose en ofrecer respuestas útiles a quienes atraviesan situaciones de sufrimiento emocional".

"Cada joven que pierde la esperanza representa un fracaso colectivo. Nuestro compromiso es trabajar para que el Ayuntamiento de Sevilla disponga de un plan eficaz que ayude a prevenir estas situaciones, apoye a las familias y ofrezca a nuestros jóvenes los recursos necesarios para afrontar sus dificultades", ha concluido el edil de Vox.