Vuelve la circulación ferroviaria entre Los Rosales y Villanueva del Río (Sevilla) para la línea C3

Archivo - Imagen de instalaciones ferroviarias en Sevilla. - María José López - Europa Press - Archivo

SEVILLA 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

Renfe ha informado este viernes del restablecimiento de la circulación entre Los Rosales y Villanueva del Río y Minas (Sevilla) tras los daños del temporal.

Esta decisión afecta a los trenes de la línea C3 del núcleo de Cercanías de Sevilla, como ha confirmado Renfe en una publicación en redes sociales.

Por otro lado, el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) confirmaba este martes el restablecimiento de la línea ferroviaria Sevilla-Cádiz, tras repararse los desperfectos provocados por la caída de un poste de electrificación de Endesa.