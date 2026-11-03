Vuelven los 'Encuentros con la Música' de Alcalá (Sevilla) con talleres, masterclass, Jam Sessions y conciertos

La delegada de Juventud de Alcalá de Guadaíra, Paula Fuster, en los 'Encuentros con la Música' - AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE GUADAÍRA

ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA), 3 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra (Sevilla), a través de la Delegación de Juventud, ha vuelto a poner en marcha el programa 'Encuentros con la Música' con el objetivo de "acercar, formar e impulsar" a los jóvenes a desarrollar su talento musical de la mano de profesionales.

Según ha detallado el Consistorio en una nota de prensa, será una programación anual y abierta que se desarrollarán mediante talleres con varios instrumentos a la vez, adaptando la formación a las preferencias de los jóvenes y además se contará como suele ser habitual con profesionales de reconocido prestigio para la programación como Patricio Jiménez, músico alcalareño que ha participado en el musical homenaje a Mecano 'Hoy no me puedo Levantar', o la calidad y sentimiento para el jazz de Juan Galiardo Quintet.

Así lo ha presentado la delegada de Juventud, Paula Fuster, quien ha avanzado que el programa se desarrollará desde este mes de noviembre y hasta el mes de abril de 2027, por lo que será una programación anual. "El objetivo que se persigue este ciclo de 'encuentros con la Música' es buscar alternativas atractivas para el sector juvenil, propiciar su encuentro, la unión con el ocio y la cultura, y todo con el hilo conductor de la música", ha añadido.

"Se trata de un acercamiento a través de la música a los adolescentes con una metodología activa, de forma que la música llegue a ser un medio de comunicación y expresión y, al mismo tiempo, una forma de facilitar el desarrollo de la autoestima y la socialización en muchos jóvenes. Así impulsamos su talento y los animamos a crear grupos y a experimentar personalmente con la música, no sólo escuchándola", ha abundado.

El horario de los talleres será los lunes y jueves de 17,00 a 21,00 horas en este mes de noviembre y comenzarán el lunes día 9. Además, el domingo día 15 de noviembre y el domingo 22 habrá masterclass y jam sessions.