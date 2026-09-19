Vuelven los talleres de sensibilización para el buen trato y la no discriminación a Alcalá de Guadaíra (Sevilla)

La delegada de Igualdad de Alcalá de Guadaíra, Abril Castillo - AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE GUADAÍRA

ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA), 19 (EUROPA PRESS)

El Centro de la Igualdad del Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) desarrollará el programa 'Igualdad Plena que transforma' a través de actividades de promoción de hábitos basados en los principios de buen de trato y no discriminación con actividades gratuitas abiertas a toda la ciudadanía.

Según ha detallado el Consistorio en una nota de prensa, este otoño se centrarán en la prevención de la violencia de género y tendrán lugar en el Centro de la Igualdad.

En este sentido, la delegada de Igualdad, Abril Castillo, ha explicado que este programa "se une al resto de actividades de autocuidado, educación en valores y corresponsabilidad, entre otros".

En cuanto a las siguientes actividades de 'Igualdad plena que transforma', la cita más próxima se desarrollará el próximo miércoles 23 de septiembre con el taller 'Prevención de la Violencia de Género y Fomento del Buen Trato', de 18,00 a 20,00 horas, que servirá como encuentro para aprender, compartir y "promover relaciones basadas en la igualdad, el respeto y la convivencia y reflexionar sobre cómo fomentar el buen trato" y construir, entre todos, una sociedad "más igualitaria".

Otra cita destacable será la del miércoles 25 de noviembre, Día Internacional contra la Violencia hacia la Mujer, con el taller: 'Lo que no se ve también en violencia', de 17,00 a 19 horas, también de participación libre y gratuita sin inscripción previa.

En contexto, el programa 'Igualdad plena que Transforma' está ofreciendo desde el pasado mes de abril conferencias, talleres y encuentros que han versado sobre el autocuidado, con actividades que han ahondado en los límites, la salud y gestión emocional, la sororidad, la educación en valores, la corresponsabilidad, el análisis de la vida cotidiana y la construcción colectiva de propuestas realistas útiles para las familias.