Wim Mertens en el Lope, los Encuentros Sonoros y el jazz en Turina y las exposiciones marcan el fin de semana en Sevilla

Publicado 30/01/2020 10:34:03 CET

SEVILLA, 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

La agenda cultural de Sevilla tiene este fin de semana como protagonista al aclamado compositor, escritor e intérprete belga Wim Mertens, que llega este sábado al Teatro Lope de Vega en el marco de su tour 'Inescapable'.

En un comunicado, el Ayuntamiento de Sevilla informa de que, con esta gira mundial, el artista conmemora el 40 aniversario de su carrera musical (1980-2020), que cuenta con más de 70 trabajos discográficos, presentados en directo en escenarios de todo el mundo. Mertens ofrecerá una selección de sus más conocidas composiciones y también incluirá temas de su próximo álbum, 'The Gaze of the West' (2020).

La música volverá a ser el centro de la programación del Teatro Lope de Vega el lunes con la actuación de Mariza, que interpretará su séptimo álbum de estudio, que toma su nombre de la artista.

Para el público escolar y familiar, el Teatro Alameda ofrece del 30 de enero al 1 de febrero 'Laika', de la Compañía Xirriquiteula Teatre, uno de los espectáculos que conforman el ciclo 'El teatro y la escuela' que se viene celebrando en el referido espacio escénico desde el pasado mes de octubre.

Esta obra ha recibido el Premio a la Mejor Autoría y Dirección en Feten 2019 y el Premio Drac D'or del Jurado Infantil y a la Mejor Escenografía en Fira Titelles de Lleida 2018. Hay programadas cuatro funciones para escolares los días 30 y 31 de enero, y una para familias el sábado, a las 18,00 horas.

También para el público familiar, la agenda cultural enmarca un fin de semana más el espectáculo 'Kooza' del Circo del Sol. Uno de los personajes principales, el Inocente, "mostrará su camino hacia el autodescubrimiento a través de un reino cómico de personajes excéntricos, emociones electrizantes y sorpresas que se salen de lo habitual".

Aedmás, un jueves más el ciclo Jazz&Clubs llega a la Sala Juan de Mairena del Espacio Turina, de la mano de los músicos Spiral Trío, una de las más importantes formaciones de jazz griego. Se trata de un trío de piano moderno con influencias de las figuras dominantes de la moderna formación de tríos de piano, aunque con claras referencias a la tradición del jazz. El repertorio incluye composiciones originales, así como estándares de jazz que se utilizan como punto de partida para conducir a los diversos espacios de la música.

El viernes, día 31 de enero, la violinista Mariarosa D'Aprile y el pianista Tommaso Cogato interpretarán las 'Sonatas para violín y piano', de Ludwig van Beethoven. Se trata de una de las cuatro actuaciones que conforman el Ciclo que la Fundación Avanza celebra en este espacio.

El sábado 1 de febrero el jazz vuelve a ser protagonista de la programación del Turina. También en el marco del ciclo Jazz&Clubs, los amantes de este género musical podrán disfrutar del concierto de la Andalucía Big Band, dirigida por el saxofonista Eero Koivistoinen.

Creada a principios de 2011 por iniciativa de los propios músicos y gestionada también por ellos, la Andalucía Big Band nació con el objetivo de ser una orquesta estable que sirviera para acercar el jazz al público y dar a conocer tanto el repertorio tradicional para big band como las obras de compositores actuales.

En lo relativo a Eero Koivistoinen (1946), es uno de los grandes músicos de jazz y saxofonistas de Finlandia. Activo desde mediados de los años 60, ha sido uno de los músicos más premiados y reconocidos de su país. A lo largo de su carrera ha actuado o grabado con muchos de los mejores músicos de jazz.

El domingo, día 2 de febrero a las 12,00 horas, el Festival 'Encuentros Sonoros. IX Ciclo Internacional de Música Contemporánea' ofrece una nueva cita, antes de su clausura el 9 de mayo. En esta ocasión, será el Ensemble de Música Contemporánea del Conservatorio Superior de Música Manuel Castillo, una formación que nace con el fin de ofrecer al alumnado una vía de conocimiento del repertorio más actual, junto con una profundización en los nuevos lenguajes imperantes que faciliten su profesionalización y sensibilización, en cuanto a las tendencias de última concepción.

PROGRAMA EXPOSITIVO

En lo relativo a la agenda expositiva de la ciudad, este es el último fin de semana que se podrá visitar en el Centro Cerámico Triana la exposición 'Hinoki', muestra de la joven artista María mrntrd (María Moreno Tirado), que plantea su particular propuesta de viaje hacia el interior, una investigación sobre el sentido del tacto como fenómeno fundamental a la hora de priorizar los afectos.

Asimismo, el Centro Cerámica Triana acoge la exposición permanente 'Triana, corazón del flamenco. Nombres y carteles de la Bienal', que ofrece un recorrido por la historia gráfica de la Bienal de Flamenco desde su primera edición, en 1980, hasta la actualidad, exhibiendo piezas originales y bocetos de artistas de primer nivel.

Concretamente, hasta ahora, han firmado los carteles de la Bienal Joaquín Sáenz, Francisco Moreno Galván, Manuel Ángeles Ortiz, Emilio Sáenz, Rafael Alberti, Antonio Saura, Carlos Ortega, Juan Romero, Tato Olivas, Luis Gordillo, Juan Suárez, Antonio Tàpies, Carlos Saura, Ruvén Afanador, el colectivo de arteurbano compuesto por Suso33, Seleka, San y el Niño de las Pinturas, Guillermo Pérez Villalta, Rafael Canogar, Ricardo Cadenas, Pedro G. Romero y, ahora, Lita Cabellut.

En la Sala Atín Aya continúa hasta el 16 de febrero la muestra 'Fenómenos' de Marina Núñez, en la que la artista presenta un imaginario cercano a la ciencia ficción y el terror que, al mismo tiempo, tiene la capacidad de conectar e identificar a individuos de esta sociedad.

En el espacio expositivo de la Sala Antiquarium puede visitarse 'Alma, emociones y máscaras. Rostros. ¿Somos cómo nos vemos?'. El rostro como identificación del ser humano, elemento común y diferenciador es el hilo conductor de la exposición que, hasta el 16 de febrero, podrá visitarse en la referida sala de la mano de la promotora de artistas andaluces Loving Art y Magasé Art Gallery.

Esta muestra, que reúne las obras de 40 artistas andaluces, permite apreciar cómo ha evolucionado el arte contemporáneo andaluz, pasando del retrato puramente estético y representativo a diferentes corrientes plásticas.

Junto con la exposición, la propuesta de actividades de Antiquarium se complementa el jueves 30 de enero con la presentación del cómic 'La segunda vida de San Lorenzo', con guión de Javier Polo Brazo y Gaspar El Pinturillas, y la proyección del documental 'Las altas aceras', protagonizado por el humorista y comunicador sevillano Paco Aguilar.

El viernes 31 de enero está prevista la visita teatralizada y taller 'Las lucernas romanas de Sevilla' en este mismo espacio. En este caso se trata de explicar a los visitantes, de forma breve y sencilla, el origen de las arcillas y el proceso para modelar una lucerna romana hasta conseguir la forma deseada.

Para conseguirlo, se seguirán las mismas técnicas de elaboración que emplearían los artesanos alfareros en la Bética romana de hace 2.000 años, además de ofrecer al visitante una información adicional complementaria para entender, mejor si cabe, el valor histórico del museo desde el punto de vista tecnológico de la época.