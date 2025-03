El XXII Congreso de la Asociación de Constitucionalistas aborda en Sevilla los retos del parlamentarismo

SEVILLA 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Sevilla, Javier Fernández, ha estado presente esta tarde en la inauguración del XXII Congreso de la Asociación de Constitucionalistas de España, que este año tiene lugar en la ciudad de Sevilla entre hoy jueves y mañana viernes y que reúne en la capital hispalense a profesores, investigadores y estudiosos del Derecho Constitucional de todo el país.

Junto al presidente de la entidad intermunicipal, en la sesión de apertura institucional han estado también el presidente de la Fundación Cajasol, Antonio Pulido; el presidente de ACOES, Ángel Rodríguez; la directora del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Rosario García; el secretario general de la US, Martín Serrano; y el presidente del Parlamento de Andalucía, Jesús Aguirre.

Durante su intervención, el presidente de la Diputación ha querido empezar remarcando que "es muy importante hablar de la Constitución en momentos convulsos y, en ese contexto, el tema del parlamentarismo en el siglo XXI levanta un debate intenso. Hablar de Constitución es fortalecerla, porque además está más vigente y más fuerte que nunca y, para reforzarla, tenemos que hacer de ella mucha pedagogía, sobre todo los que la vieron nacer".

"Además de firme defensor de nuestra constitución, soy un municipalista convencido y, desde esta posición, creo que el ámbito de lo local es una de las grandes asignaturas pendientes en el desarrollo constitucional. Así que si tienen la oportunidad, traten también a fondo este aspecto", ha continuado Fernández.

En opinión de Fernández, "es cierto que el municipalismo y lo local están en el título octavo de la Constitución Española, pero aun así no nos sentimos del todo encajados, no por el aspecto jurídico, que sí que lo estamos, sino porque no sentimos lo suficientemente desarrollados en la arquitectura territorial de este país. Todos sentimos profusamente la presencia del Estado y las CCAA, pero no ocurre igual con el mundo de lo local, aun cuando el 85% de los municipios españoles tiene menos de 5.000 habitantes".

Por último, Fernández se ha referido a la necesidad de "acompañar, en el debate profundo de financiación autonómica, la necesaria revisión de la financiación local, porque no hay un estudio donde el ámbito de los Ayuntamientos no sea el mejor valorado en cercanía, resolución de confiticos y utilidad".

En la presente edición, el congreso de ACOES tiene como eje central el estudio y revisión de la situación actual que presenta el parlamentarismo desde una perspectiva nacional e internacional. Las sesiones de trabajo, que tienen lugar en la Facultad de Derecho de la US, comenzaron en la mañana de este jueves con tres mesas de trabajo diferentes: 'Constitución y Género'; 'Jóvenes Constitucionalistas' e 'Innovación docente'.

Seguidamente y tras la sesión de inauguración institucional, por la tarde ha proseguido el congreso en la sede de la Fundación Cajasol con un plenario moderado por Javier Jiménez Campo, exsecretario del Tribunal Constitucional; y protagonizado por Meritxell Batet, expresidenta del Congreso de los Diputados; Antonio Porras, catedrático en la US; y Piedad García Escudero, de la Complutense de Madrid.

Ya mañana viernes, la jornada se retomará en la sede de la Facultad de Derecho de la US, donde tendrán lugar cuatro mesas de trabajo con los títulos: 'El Parlamento y los demás poderes y órganos constitucionales'; 'Parlamento y Partidos Políticos'; 'El Parlamentarismo multinivel en España' y 'Parliamentarism in Europe'.

Se celebrará también la Asamblea General de ACOES y habrá un acto de clausura protagonizado por el decano de la Facultad de Derecho de la US, Fernando Llano; el director del departamento de Derecho Constitucional, Fernando Álvarez Ossorio; y el presidente de ACOES, Ángel Rodríguez.