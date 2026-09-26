La XXXVIII Carrera Nocturna del Guadalquivir KH-7 de Sevilla bate su récord de participación con 26.000 corredores

La XXXVIII Carrera Nocturna del Guadalquivir KH-7. - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

Sevilla ha celebrado este viernes la XXXVIII Carrera Nocturna del Guadalquivir KH-7, organizada por el Ayuntamiento de Sevilla, que ha batido su récord de participación con 26.000 corredores. Los 25.000 dorsales inicialmente disponibles se agotaron 20 días antes de la cita, lo que llevó a la organización a ampliar el cupo en 1.000 plazas adicionales, que se vendieron en menos de 24 horas.

Según ha señalado el Consistorio en un comunicado, este éxito se suma a la consolidación de otras dos grandes citas del calendario deportivo sevillano: el Maratón de Sevilla, que alcanza los 20.000 participantes y prácticamente ha duplicado su cifra en los últimos tres años, y la Media Maratón, que ha pasado de 10.500 corredores en 2022 a los 20.000 actuales. En conjunto, las tres pruebas reúnen a más de 66.000 participantes.

La carrera ha dado comienzo a las 22,00 horas desde el Paseo de las Delicias, a la altura de la Glorieta de Buenos Aires. Los corredores afrontaron un recorrido urbano de 8.500 metros por algunos de los lugares más emblemáticos de la ciudad.

El trazado ha discurrido por el Paseo de las Delicias, Glorieta de Marineros, La Rábida, Palos de la Frontera, avenida de El Cid, Plaza Juan de Austria, avenida de Menéndez y Pelayo, Recaredo, María Auxiliadora, Ronda de Capuchinos, Muñoz León, Parlamento de Andalucía, Resolana, Glorieta Duquesa Cayetana de Alba, Torneo, Arjona, Paseo de Cristóbal Colón y, de nuevo, Paseo de las Delicias y Glorieta de Marineros, con la meta situada en el propio Paseo de las Delicias.

Los primeros clasificados han alcanzado la línea de meta alrededor de las 22,30 horas, mientras que la prueba ha concluido en torno a las 23,30 horas.

LOS GANADORES DE LA PRUEBA

En la categoría de handbike masculina, el ganador ha sido Javier Reja, mientras que en la categoría femenina se ha impuesto Susana Marín. En silla de ruedas, la clasificación ha estado encabezada por Joaquín García, seguido de Manuel Afonso y José Vicente Aguilar.

En la categoría absoluta masculina, el primer puesto ha sido para Ángel Martín, Pedro Garrido, segundo, y Carlos González, tercero. En la absoluta femenina, la victoria ha sido para Laia González, seguida de Carmen Gutiérrez, segunda, y Alejandra Flores, tercera.

La celebración de la prueba ha contado con la colaboración de alrededor de 300 voluntarios. Entre las novedades de esta edición ha destacado la participación, por primera vez, de la Asociación Down Sevilla, que ha movilizado a medio centenar de voluntarios, entre personas con síndrome de Down y familiares. Su labor se ha desarrollado tanto en la recogida de dorsales como en el punto de avituallamiento instalado en la calle Muñoz León.

Asimismo, el Banco de Alimentos ha estado presente durante toda la semana previa en la Feria del Corredor, donde habilitó un espacio para la recogida de donaciones de leche.