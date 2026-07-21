La Zona Franca de Sevilla destaca la "excelencia" de su tejido industrial en la presentación del Hub Defensa Andalucía

El director de Santa Bárbara Sistemas, Pácido Puentedura, el director de ventas y desarrollo de negocio de MBDA, Fernando Rodríguez y el presidente de desarrollo comercial de Rolls-Royce, Carlos Cerezo, durante el Farnborough International Airshow 2026 - ZONA FRANCA DE SEVILLA

SEVILLA 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Zona Franca de Sevilla ha destacado su condición de "enclave estratégico" para el desarrollo de la industria de defensa gracias a la "excelencia" de su tejido industrial, especialmente en el ámbito metalúrgico, durante la presentación internacional del Hub Defensa Andalucía, celebrada ayer en la Embajada de España en Reino Unido, en Londres, en el marco del Farnborough International Airshow 2026.

Según ha detallado el recinto empresarial en una nota de prensa, en la actualidad, siete de las 16 empresas implantadas en el recinto pertenecen a este sector y destacan por su capacidad de fabricación avanzada y su orientación al doble uso (dual-use), factores que convierten a la Zona Franca en un entorno "idóneo para el impulso de capacidades industriales vinculadas a la defensa".

Durante el acto, que ha reunido a más de un centenar de representantes de empresas, instituciones y organizaciones de los sectores de defensa y aeroespacial de España y Reino Unido, consolidándose como un espacio para impulsar la cooperación empresarial y la proyección internacional del ecosistema industrial andaluz.

La cita, en cuya organización ha colaborado la Zona Franca de Sevilla, ha sido promovido por el Hub Defensa Andalucía, iniciativa impulsada por la Federación de Empresarios del Metal (Fedeme) en colaboración con la Federación de Empresas del Metal de la provincia de Cádiz (Femca), y ha contado con el respaldo de Prodetur, de la Diputación de Sevilla, como partner institucional.

Asimismo, la presentación ha servido para "reforzar la proyección internacional del ecosistema industrial andaluz vinculado a la defensa y el sector aeroespacial" y para "estrechar" la colaboración entre empresas e instituciones de España y Reino Unido.

La participación en esta iniciativa refuerza el compromiso de la Zona Franca de Sevilla con la internacionalización de las empresas instaladas en el recinto y con la promoción de un ecosistema industrial competitivo, innovador y preparado para responder a las necesidades de sectores estratégicos como el de la defensa y el aeroespacial, contribuyendo además a posicionar a Sevilla y Andalucía como referentes en el desarrollo de una industria de alto valor añadido.