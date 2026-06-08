Aehcos pide derogar el real decreto de registro de viajeros tras el expediente abierto por la Comisión Europea

Archivo - Malaga, Spain - June 26, 2019: The picturesque Marques de Larios street, located in the center of Malaga, where a large number of shops and businesses are located - JUANORIHUELA/ AEHCOS - Archivo

MÁLAGA 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Empresarios Hoteleros de la Costa del Sol (Aehcos) considera que la decisión de la Comisión Europea de abrir un procedimiento de infracción contra España por el Real Decreto 933/2021 confirma las preocupaciones que el sector turístico viene trasladando desde hace años sobre la aplicación y piden construir un nuevo marco normativo.

Dicho decreto, según explican desde Aehcos en un comunicado, regula las obligaciones de registro documental e información de las personas físicas o jurídicas que ejercen actividades de hospedaje y alquiler de vehículos a motor.

Para la patronal hotelera malagueña, el expediente iniciado por Bruselas "supone un respaldo a las reiteradas advertencias que el sector turístico viene trasladando desde la aprobación de esta normativa".

Desde Aehcos recuerdan que los establecimientos hoteleros llevan años asumiendo una importante carga administrativa derivada de esta regulación, "que obliga a recopilar y transmitir un volumen de información sin precedentes sobre millones de viajeros".

Una situación, han incidido, que "ha generado importantes costes operativos, incertidumbre jurídica y una creciente preocupación por la responsabilidad que asumen los alojamientos en la custodia de datos especialmente sensibles".

La asociación considera especialmente relevante que la Comisión Europea haya puesto el foco en la proporcionalidad de los datos exigidos y en la compatibilidad de la normativa española con la legislación comunitaria en materia de privacidad y protección de datos personales, aspectos que el sector turístico ha venido cuestionando desde la entrada en vigor del sistema.

Aehcos insiste en que los empresarios hoteleros de la Costa del Sol "mantienen un firme compromiso con la seguridad ciudadana y con la colaboración permanente con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado".

Sin embargo, considera que cualquier herramienta destinada a reforzar la seguridad "debe respetar los principios de necesidad, proporcionalidad y seguridad jurídica, evitando trasladar a las empresas obligaciones que excedan sus capacidades operativas o que puedan comprometer los derechos de los viajeros".

La patronal hotelera reclama ahora al Gobierno de España la apertura de un proceso de diálogo "real" con los sectores afectados para revisar en profundidad la normativa vigente y diseñar un modelo que permita compatibilizar la seguridad pública con la protección de datos y la competitividad de las empresas turísticas.

En este sentido, Aehcos defiende la necesidad de aprovechar las posibilidades que ofrecen las nuevas tecnologías para implantar sistemas más eficientes, seguros y adaptados a la realidad operativa de los establecimientos de alojamiento turístico.

"El expediente abierto por la Comisión Europea confirma muchas de las preocupaciones que el sector hotelero ha venido manifestando desde hace años. Los hoteles siempre hemos colaborado con las autoridades en materia de seguridad y seguiremos haciéndolo, pero es imprescindible contar con una regulación proporcionada, viable y alineada con la normativa europea", señalan desde la asociación.

Aehcos considera que la apertura de este procedimiento debe servir como punto de partida para construir un nuevo marco normativo basado en el consenso, la seguridad jurídica y la colaboración entre administraciones y sector turístico, evitando imponer obligaciones que generen inseguridad, costes adicionales y dificultades operativas para las empresas.