SEVILLA 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Turismo y Andalucía Exterior de la Junta de Andalucía, Arturo Bernal, ha confirmado este lunes que el Gobierno andaluz está a disposición y trabajando con agencias de viaje y la Embajada española para traer de vuelta a casa a los andaluces afectados por el conflicto bélico desatado entre Irán y Estados Unidos e Israel. Entre esos andaluces, hay dos grupos de peregrinos --35 personas "controladas e identificadas"-- que están en Jerusalén y que se espera que vuelvan vía Egipto; y siete malagueños en Abu Dahbi esperando vuelo para este martes.

En una entrevista en Canal Sur Televisión recogida por Europa Press, Arturo Bernal ha explicado que el Gobierno autonómico sabe de la ubicación de estos andaluces, a los que "hemos pedido que no abandonen sus residencias, los hoteles o viviendas en las que están ahora y que estén en contacto permanente con nosotros, con la embajada y con la compañía aérea".

Igualmente, ha hecho un llamamiento a los que tengan conocimiento de que tienen a familiares en la zona para que lo comuniquen a las delegaciones del Gobierno de la Junta de Andalucía. El consejero de Turismo ha reconocido la "preocupación" del Ejecutivo andaluz por la repercusión que este nuevo conflicto bélico va a tener en el turismo. "El espacio áereo en toda la zona del Golfo Pérsico está cerrado, un espacio que nos conecta a través de aeropuertos con Dubai y otras capitales.

"No es tan fácil en un momento dado cambiar las rutas aéreas. No será un ajuste fácil", ha confirmado Bernal. No obstante, "esta pequeña coyuntura del Golfo Pérsico --como lo ha definido el consejero--, la vamos a superar porque la industria turística andaluza es fuerte".

En otro orden de cosas, el consejero ha valorado la próxima aprobación de la Ley del Turismo Sostenible en el Parlamento, una ley de la que ha destacado "el consenso general que ha habido después de una tramitación larga". "Decidimos sacrificar" el llevarla antes al Parlamento, ha explicado Arturo Bernal para que llegara con un amplio "consenso".