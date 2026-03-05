La Axarquía de Málaga continua su promoción en la ITB y atiende a empresas y profesionales del sector

La Mancomunidad de Municipios de la Axarquía continua el trabajo de promoción del destino en la ITB atendiendo a empresas y profesionales del sector turístico desde el estand de Turismo Costa del Sol. - MANCOMUNIDAD AXARQUÍA

MÁLAGA 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Axarquía continúa este viernes, última jornada, su promoción del destino de esta comarca malagueña en el marco de la celebración de la Bolsa Internacional de Turismo (ITB) que tiene lugar en Berlín.

Desde el martes el ente comarcal ha trabajado en el estand de Turismo Costa del Sol que este año ha ampliado su espacio con una superficie de 235 metros cuadrados y una inversión aproximada de 450.000 euros, 200.000 euros más que el año pasado.

La mancomunidad sigue reforzando así la presencia del destino entre los viajeros alemanes y trabaja para fidelizar a un mercado considerado estratégico para la provincia.

La institución pública responsable de la gestión, planificación y promoción turística de la comarca de la Axarquía ha editado material especial (digital y en soportes tradicionales con el código QR 'PlanenSieihrereisen' (Planifica tu viaje) para la feria alemana que en este 2026 celebra su 60 aniversario con 6.000 expositores de más de 160 países.

En estos materiales están recogidas las cinco rutas axárquicas distinguidas con la Q de Calidad, la oferta turística de cada uno de los 31 municipios y los servicios turísticos que pueden encontrarse en el destino y que están recogidos en el Registro de Turismo de Andalucía como son los campings, apartamentos, bodegas, transporte, guías de turismo, ocio o restaurantes, entre otros.

El visitante alemán se caracteriza por un gasto medio en destino de 176 euros diarios y estancias que superan los ocho días, según datos de Turismo Costa del Sol. "Entre sus principales motivaciones están el sol y playa, la cultura, el ocio y las escapadas al interior y la comarca de la Axarquía tiene mucho que aportar", ha dicho el presidente de la Mancomunidad axárquica, Jorge Martín, quien ha recordado que la comarca se presenta en la feria alemana bajo el eslogan 'Entdecken Sie' (descubre) la Axarquía Costa del Sol.