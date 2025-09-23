El Ayuntamiento de Córdoba aplaude el crecimiento del turismo "también en agosto", con incremento del 3,41%

CÓRDOBA 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

La teniente de alcalde delegada de Turismo del Ayuntamiento de Córdoba, Marián Aguilar, ha calificado este martes como "muy positivos" los datos de turismo del mes de agosto hechos públicos por el Instituto Nacional de Estadística (INE), que reflejan que "el turismo crece en la ciudad también en agosto, un mes que por las altas temperaturas que caracterizan a la ciudad no suele arrojar buenos registros".

De este modo, en el mes de agosto han crecido las visitas en un 3,41% respecto al año anterior, "un dato magnífico que evidencia que la senda de crecimiento es imparable y que Córdoba es un destino atractivo incluso en lo que se considera temporada baja", ha resaltado en una nota la edil.

Este crecimiento ha estado impulsado por el turismo nacional, que ha subido un 15,63%, siendo los andaluces los que más visitan Córdoba (10.696), seguidos de los madrileños (8.609), los catalanes (6.243) y los valencianos (2.802). En total, se han contabilizado un total de 41.739 visitantes españoles.

El turismo extranjero ha experimentado un descenso del 8%, "si bien el auge del turismo nacional nos ha permitido cerrar un mes de agosto muy positivo turísticamente hablando". En lo que se refiere al turismo extranjero, en agosto destacan los franceses (4.706), italianos (4.620), portugueses (3.006), estadounidenses (2.311), británicos (2.064), chinos (1.628) y alemanes (1.488).

Al respecto, la delegada ha elogiado que "la oferta de ocio nocturno de la ciudad, con ese paquete de tres días y dos noches que se ofrece al viajero y que llena de contenido su visita una vez que cae el sol y las temperaturas se suavizan, ha contribuido a que agosto no se vea como un mes en el que no se puede visitar la ciudad".

Lejos de eso, ha apuntado Aguilar, "Córdoba es visitable los 12 meses del año y en todos ellos el turista va a poder encontrar una oferta rica y diversa que contribuirá a que su experiencia sea única". En cuanto al acumulado mensual, hasta agosto del presente año han llegado 659.394 turistas a Córdoba, un 1,15% más respecto a 2019 y un 3,50% por encima de 2024.

Todos los valores restantes, es decir, las noches de hotel, el grado de ocupación y la estancia media, arrojan resultados positivos. Así, las noches de hotel recogidas en establecimientos hoteleros durante el mes de agosto han sido de 131.150, un 6,01% más respecto a 2024. Las pernoctaciones hasta agosto suman 1.128.324, lo que supone un +3,83% respecto a 2019 y +3,35% respecto a 2024.

El grado de ocupación quedó cifrado en 60,41, un 7,80% más que en 2024. Eso supone un grado de ocupación de 61,91 hasta agosto de 2025, frente a 62,23 en 2019 y 59,30 en 2024. La estancia media ha quedado registrada en 1,76 días, lo que supone un incremento del 2,92% respecto al mismo mes del año anterior. La estancia media hasta agosto de 2025 es de 1,71, frente a 1,67 en 2019 y 1,71 en 2024.