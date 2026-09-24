El Ayuntamiento de Córdoba celebra el Día del Turismo con apertura gratuita de museos, degustaciones y flamenco

Presentación de actividades por el Día Mundial del Turismo en Córdoba. - AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA

CÓRDOBA 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Delegación de Turismo del Ayuntamiento de Córdoba ha puesto en marcha una serie de actividades, como apertura gratuita de museos, degustaciones y espectáculos de flamenco, por el Día Mundial del Turismo, que se celebra el próximo domingo, 27 de septiembre, bajo el lema 'Agenda digital e inteligencia artificial para rediseñar el turismo'. El objetivo de esta edición es explorar cómo la inteligencia artificial puede ayudar a crear un turismo más inteligente, inclusivo y sostenible, haciendo que se tomen mejores decisiones, que se refuercen las capacidades y que mejore la experiencia y la gestión de los destinos turísticos.

En una nota, la teniente de alcalde delegada de Turismo, Marián Aguilar, ha indicado que se suman a esa celebración y lo hacen "con diversas actividades que vienen a evidenciar el potencial turístico de Córdoba" y ha apuntado que esperan que "tanto cordobeses como visitantes disfruten de esta jornada que nos reivindica como lo que somos, uno de los destinos turísticos de interior más diversos y completos".

De este modo, el domingo se ha previsto que los museos municipales abran sus puertas de manera gratuita, de manera que quien lo desee pueda acercarse a conocer la Posada del Potro, los Baños Califales y el Alcázar, a lo que se suma la Puerta del Puente. Ha agradecido "la colaboración de la Delegación de Cultura porque se trata de una iniciativa que pone en valor el patrimonio e impulsa la red de museos, unos equipamientos que siempre atraen muchas visitas cuando se hacen actividades en torno a ellos, como ha ocurrido durante las noches de verano".

Igualmente, se ha previsto una degustación de pastel cordobés, a las 11,00 horas en la Puerta del Puente, "una iniciativa simbólica que quiere reivindicar el peso que tiene la gastronomía dentro de la oferta turística de la ciudad, y ahora se hace de la mano de un dulce muy característico de Córdoba, de la misma forma que en otros momentos se ha hecho, por ejemplo, con el salmorejo", ha señalado la delegada.

También en la Puerta del Puente, ya a las 12,00 horas, se ha organizado un espectáculo de flamenco en vivo con las actuaciones de Rocío de Dios y José El Caja, al cante; Paco de Dios y Rafa Ruz, a la guitarra, y Raúl El Duende y María García, al baile. El Día Mundial del Turismo, ha manifestado Aguilar, "es una buena ocasión para impulsar la imagen de la ciudad como destino turístico de excepción asociado siempre a la calidad, algo que es muy importante para nosotros".