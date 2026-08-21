El Ayuntamiento de Córdoba valora la subida de turistas del 5,62% en el mes de julio

Archivo - Turistas visitan la capital cordobesa este verano (Córdoba, Andalucía, España). - Francisco J. Olmo - Europa Press - Archivo

CÓRDOBA 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

La delegada de Turismo del Ayuntamiento de Córdoba y presidenta del Instituto Municipal de Turismo (Imtur), Marián Aguilar, ha destacado este viernes que los datos turísticos correspondientes al mes de julio "permiten hacer una valoración positiva con una subida en un 5,62% en el número de turistas con respecto a julio del año 2025 y en una subida del 1,62% antes del año de pandemia".

Según ha expuesto la edil en un audio, "estos datos demuestran que el compromiso del Consistorio en la apuesta por seguir promocionando la temporada baja de la ciudad con las campañas de Quédate en Córdoba y con la ampliación y la diversidad de la oferta cultural puesta en marcha durante este verano para las noches de verano y el trabajo conjunto con el sector han sido óptimos, idóneos y positivos".

Además, la concejal ha remarcado que las cifras "demuestran que vamos en la buena dirección, aunque hay margen de mejora en la estancia media", si bien ha subrayado que hay "una base sólida y un destino que sigue generando interés".

Al respecto, Aguilar ha aseverado que afrontan los próximos meses "con optimismo convencidos de que el trabajo realizado en la promoción y el trabajo en colaboración con el sector son las herramientas fundamentales para seguir fortaleciendo el destino y el turismo y seguir generando así una actividad económica positiva para la ciudad".