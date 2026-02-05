El Ayuntamiento de Úbeda prevé adecuar el mirador de San Francisco como apeadero para autobuses turísticos

La concejala de Turismo de Úbeda, Elena Rodríguez. - AYUNTAMIENTO DE ÚBEDA

ÚBEDA (JAÉN), (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Úbeda (Jaén) prevé adaptar el Mirador de San Francisco como apeadero turístico. Se trata de un espacio próximo al conjunto turístico de la ciudad que viene siendo utilizado como punto de llegada de autobuses desde agosto de 2025, pero que hasta ahora no tenía una adecuación específica para este uso.

Con este objetivo, ha presentado el proyecto a la convocatoria de subvenciones Munitur (Municipio Turístico) de la Junta de Andalucía, destinada al fomento del patrimonio turístico-cultural y a la mejora de los servicios municipales dirigidos a las personas visitantes.

Así lo ha indicado este jueves la concejala de Turismo, Elena Rodríguez, quien ha recordado que el año pasado se solicitó esta ayuda para la musealización del yacimiento de las Eras del Alcázar, actualmente en proceso de licitación.

En esta nueva convocatoria, se ha optado por la citada adecuación del Mirador de San Francisco como apeadero de autobuses turísticos. La edil ha explicado que responde a una demanda planteada por el propio sector turístico, ya que el uso provisional del espacio estaba generando afecciones tanto en el entorno urbano como en el vecindario.

En este sentido, ha señalado que se pretende "consolidar este apeadero de manera definitiva y ordenada". El proyecto contempla la adecuación integral de todo el entorno del mirador, con actuaciones en jardinería, instalación de mobiliario urbano, creación de una batería de aseos públicos y mejora de la accesibilidad.

Igualmente, se actuará para minimizar el impacto visual de los contenedores de recogida de residuos que hay en la zona, con el objetivo de "ofrecer una imagen cuidada y una buena primera impresión a quienes visitan la ciudad" Patrimonio de la Humanidad.

"Aprovechamos esta ayuda para que un apeadero que hasta ahora era provisional pase a ser un espacio definitivo, digno y adaptado a las necesidades del turismo y de la ciudad", ha destacado. En concreto, el proyecto cuenta con una aportación de 146.000 euros, correspondiente al importe total de la actuación solicitada a la Junta de Andalucía vía Munitur.

Finalmente, Rodríguez ha apuntado que el Ayuntamiento de Úbeda continúa trabajando en otros proyectos similares para habilitar nuevos espacios como apeaderos, actuaciones que se están desarrollando desde el área de Mantenimiento.