El Centro de Interpretación de San Rafael busca impulsar el turismo religioso en torno al custodio de Córdoba

La web del Centro de Interpretación del Juramento de San Rafael ha sido renovada para impulsar el turismo religioso en torno al custodio de Córdoba. - CENTRO DE INTERPRETACIÓN DE SAN RAFAEL

CÓRDOBA 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Interpretación del Juramento de San Rafael, en Córdoba, ha iniciado una nueva etapa, con el relanzamiento de su página web (https://juramentosanrafael.com/) y redes sociales oficiales, en el marco de un proyecto integral destinado a difundir la figura del arcángel custodio de Córdoba, buscando "impulsar el turismo religioso y cultural en torno a su legado, y fomentar la participación ciudadana a través del testimonio y la memoria colectiva".

La iniciativa, según ha difundido el propio Centro de Interpretación de San Rafael y recoge su web oficial, consultada por Europa Press, responde al objetivo de "acercar la historia, el arte y la devoción de San Rafael a todos los cordobeses y visitantes, consolidando la posición del Juramento como un espacio vivo, abierto y dinámico", y se hace coincidir esta declaración de intenciones con la celebración este viernes 24 de octubre de la festividad de San Rafael Arcangel en la capital cordobesa.

A este respecto, el rector de la Iglesia del Juramento de San Rafael, Fernando Cruz Conde, ha explicado que lo que se persigue con estas y otras iniciativas es que "el Juramento de San Rafael vuelva a ser un punto de encuentro entre la fe, la historia y la cultura cordobesa".

De esta forma, "el relanzamiento de nuestra web y redes sociales es una invitación a redescubrir la presencia del custodio en la ciudad y a fortalecer ese lazo invisible que une a Córdoba con su arcángel desde hace siglos".

Para ello, la nueva página web ofrece "una navegación más intuitiva y actualizada, con secciones dedicadas al Museo del Juramento, la historia de la devoción a San Rafael, y un recorrido detallado por los triunfos y monumentos que honran su figura a lo largo de la ciudad". Además, el relanzamiento de los perfiles oficiales en Instagram, Facebook y Youtube "busca potenciar la comunicación directa con la ciudadanía, compartir contenidos audiovisuales sobre el patrimonio artístico y espiritual del templo, y difundir noticias, efemérides y testimonios vinculados al custodio".

"Queremos que los cordobeses sientan que el Juramento también está en sus teléfonos, en sus redes, en su día a día", pues, según ha señalado Cruz Conde, "la devoción a San Rafael forma parte del ADN de Córdoba, y merece ser contada con los medios de hoy".

Por ese motivo, el Centro de Interpretación, radicado en la Plaza San Rafael, abre además un canal de participación ciudadana a través del formulario disponible en su web, redes sociales (@compartesanrafael y https://www.facebook.com/compartesanrafael) y en el correo electrónico (participa@juramentosanrafael.com), invitando a los cordobeses a enviar sus propias historias, recuerdos, fotografías o anécdotas personales relacionadas con San Rafael.

La idea, según ha indicado Cruz Conde es "escuchar la voz de Córdoba", partiendo de la base de que "cada familia tiene una historia, una promesa o un recuerdo ligado a San Rafael", y "darles espacio y visibilidad es una manera de rendir homenaje a esa fe sencilla y constante que ha sostenido la identidad de nuestra ciudad durante siglos. San Rafael no es solo una imagen, es parte de la memoria emocional de Córdoba, y comprender su historia es comprendernos también a nosotros mismos como ciudad".

TURISMO DEVOCIONAL

El proyecto incluye también la implementación de una ruta turística que permitirá recorrer los principales triunfos, esculturas, retablos y azulejos dedicados a San Rafael en distintos puntos de la capital cordobesa. La puesta en marcha de la misma se realizará a través de la suscripción de un convenio con el Ayuntamiento de Córdoba, con el objetivo de que la colaboración mutua sirva para desarrollar la iniciativa con un carácter más general.

Esta ruta, según ha concluido Fernando Cruz Conde, "no solo mostrará monumentos", sino que "mostrará el alma de Córdoba", porque "San Rafael es el guardián de esta ciudad, y queremos que cada visitante sienta su presencia en cada esquina, en cada piedra y en cada mirada".