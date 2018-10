Córdoba participa con Andalusian Soul en un 'workshop' con más de 60 operadores turísticos asiáticos

Publicado 17/10/2018 13:53:59 CET

CÓRDOBA, 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

El primer teniente de alcalde y delegado de Turismo del Ayuntamiento de Córdoba, Pedro García (IU), ha informado este miércoles de que "Córdoba ha participado, junto con el resto de ciudades que forman parte del eje Andalusian Soul (Granada, Málaga y Sevilla) en un 'workshop' organizado Turespaña con más de 60 operadores turísticos del Sudeste asiático, de Singapur, Australia, Malasia, Nueva Zelanda, Vietnam o Filipinas, entre otros países".

Según ha señalado García en un comunicado, es "fundamental para Córdoba y el resto de ciudades que participemos en este tipo de citas, puesto que hasta el momento la región es un destino no muy bien conocido para la gran mayoría de los operadores turísticos de Asia y, además, porque nos permiten establecer numerosos contactos, que se pueden traducir en proyectos o iniciativas que propicien colocar a las cuatro ciudades como un destino preferente para los asiáticos dentro del ámbito nacional".

De momento y durante el 'workshop' que ha organizado Turespaña, el eje Andalusian Soul ha despertado "mucho interés, gracias a la oferta cultural, patrimonial, gastrónomica y de ocio que presentamos el conjunto de las cuatro ciudades".

En cuanto al primer día de la Feria Internacional de Turismo de Asia (ITB), el primer teniente de alcalde ha calificado de "muy positivo, puesto que la oferta de las cuatro ciudades ha despertado un gran interés entre los operadores orientales".

Cabe recordar que este miércoles se han iniciado algunas de las 27 citas que durante los tres días que dura la Feria tendrá la delegación con touroperadores, agencias y organizadores de eventos de Singapur, Malasia, Indonesia, Filipinas, Tailandia, Nueva Zelanda y Australia interesados en itinerarios de turismo urbano, arte, cultura y 'shopping'.

Albatross World Travel & Tours, Enjoy Wisata, ANJ Travel & Tour, AIA Financial, Destination of the World, Astrindo Travel Services, Cipta Tour Medan, AI Go Vacation CO o Interlink Tour and Travel son algunos de los operadores con los que se han mantenido reuniones de trabajo durante la mañana de este miércoles en la ITB de Asia. Además de las citas de trabajo, las cuatro ciudades también han participado en un seminario relacionado con el turismo Halal.

La alianza turística Andalusian Soul que engloba las ciudades de Córdoba, Granada, Málaga y Sevilla, se promociona con dos mesas de trabajo en el estand de España, dentro de la Feria Internacional de Turismo de Asia.

ANDALUSIAN SOUL

Andalusian Soul es el eje turístico conformado por las ciudades de Córdoba, Granada, Málaga y Sevilla nacido para crear productos turísticos conjuntos y afrontar promociones en los mercados de media y larga distancia.

La participación en la ITB de Asia se enmarca dentro de un plan de marketing, que comprende acciones en origen y en destino diferenciados, mediante las que se asiste a ferias especializadas, jornadas comerciales, viajes de familiarización, jornadas de networking, visitas puerta a puerta y viajes de prensa, entre otras acciones.

SINGAPUR

Hay que tener en cuenta que Singapur está considerado como uno de los principales centros económicos y financieros a nivel mundial y que, además, ha experimentado un importante desarrollo económico en las últimas décadas, por su situación geográfica y su modelo impositivo, que permite la tracción de gran cantidad de compañías internacionales, lo que deriva en una tasa de desempleo mínima y una mejor distribución de la riqueza entre la población.

Según el último informe prospectivo de Turespaña, el mercado de Singapur es una fuente importante de turistas para España, al tratarse de viajeros con alto poder adquisitivo, con tendencia a realizar viajes individuales o en familia. Además, tiene potencial para seguir creciendo, ya que las expectativas de crecimiento de la economía de Singapur son positivas.

El poder adquisitivo de la población que realiza viajes internacionales de largo recorrido es muy alto y con un creciente interés por España, por lo que se espera que siga aumentando el número de llegadas procedentes de este país. A ello también contribuye el aumento de la capacidad de asientos en las nuevas rutas indirectas que están poniendo en marcha diversas compañías aéreas.

Dentro de los viajes individuales, los 'millennials' están liderando con fuerza este grupo, constituyendo una parte importante de la

fuerza laboral del país.

Se trata de profesionales con una tendencia a viajar y a disfrutar del momento, siendo el viaje también un indicativo de 'status' para ellos, que buscan una inmersión cultural y entrar en conexión con la población local, para disfrutar del destino de manera autentica. Dentro de sus preferencias está el turismo activo.

En 2017, los habitantes de Singapur realizaron 8.100.687 viajes internacionales por vía aérea y 51.595 turistas de Singapur volaron a

España. No obstante, el aumento de la capacidad aérea a España a raíz del nuevo vuelo estacional de Qatar a Málaga, así como la nueva ruta de Etihad a Barcelona a partir de noviembre de 2018, pueden aumentar la llegada de turistas procedentes de Singapur.

En relación a los viajes a España, los turoperadores promocionan itinerarios que combinan el destino español con Portugal, aunque la mayoría de las estancias se realizan en España, si bien con una duración total menor en comparación con los circuitos que combinan varios países europeos. España suele ser una opción para los singapurenses que previamente han visitado otros destinos de Europa.

En los últimos años ha habido un aumento de los viajes individuales de viajeros profesionales, que dominan el idioma inglés y que disfrutan planificando los diferentes aspectos de su viaje. En estos casos, el turista investiga sobre los destinos y selecciona los países que quiere visitar y muchos de estos viajeros incluyen España entre sus preferencias.

El interés por España se produce habitualmente cuando han tenido la

oportunidad de visitar alguna ciudad española por motivos de negocios y quieren volver con sus parejas o familia, o bien cuando lo incluyen dentro del circuito por Europa y posteriormente desean volver para conocer otras partes de España.