Los grupos del Ayuntamiento de Córdoba piden a la Junta declarar Fiesta de Interés Turístico la Batalla de las Flores

Toma de posesión de concejal por el PP de María Encarnación Pozanco López, tras la renuncia de Daniel García-Ibarrola al ser nombrado delegado territorial de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta. - AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA

CÓRDOBA 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los grupos del Ayuntamiento de Córdoba --PP, PSOE, Hacemos y Vox-- han aprobado este jueves en el Pleno Ordinario una declaración institucional para pedir a la Consejería de Turismo de la Junta de Andalucía la concesión de Fiesta de Interés Turístico la Batalla de las Flores, dado que consideran que "la misma supone un desarrollo de los valores propios y de tradición popular y se caracteriza por su singularidad y repercusión turística en el ámbito de la comunidad autónoma".

En este sentido, han expuesto que la Batalla de las Flores es un festejo tradicional organizado con continuidad desde el año 1988 por el Ayuntamiento y la Federación de Peñas Cordobesas que consiste en un desfile de carrozas decoradas con miles de flores y ocupadas por mujeres cordobesas vestidas con trajes de flamenca que van arrojando al público asistente claveles, y éste se los devuelve, entablándose una simbólica batalla.

Desde entonces a ahora se ha celebrado cada año, con la excepción de los años 2020 y 2021 a causa de la pandemia del Covid-19, asentándose en su perfil actual de cabalgata anunciadora del mayo festivo cordobés que la dotaba de una relevancia propia y específica.

Esta fiesta se reconoce a nivel municipal como un pilar del patrimonio cultural y un reclamo festivo-cultural de alto impacto turístico. Su propósito institucional es el preludio festivo, al actuar como el pistoletazo de salida para el mes de mayo en Córdoba, sirviendo de enlace entre las Cruces de Mayo y el famoso Concurso de Patios, y la identidad local, porque se promueve institucionalmente como una manifestación de la idiosincrasia cordobesa, proyectando los rasgos de vistosidad, alegría y colorido de su ciudadanía hacia el exterior.

La fiesta que da la bienvenida a la primavera cordobesa, celebrándose el último domingo de abril o primeros días de mayo, potencia el turismo cultural en la capital. No en vano, son numerosas las agencias de viajes extranjeras y españolas que la señalan como uno de los reclamos festivo-culturales de gran interés turístico, una muestra inequívoca de la idiosincrasia cordobesa, que goza de un amplio reconocimiento a nivel nacional e internacional.

En Córdoba, con anterioridad al año 1988, la fiesta contaba ya con una amplia tradición que evolucionó en sus caracteres hasta la conformación de rasgos actual. Así se celebró en los siguientes años: 1915, 1930, 1931, 1932, 1933, 1935, 1945, 1946, 1947, 1948, 1949, 1950, 1951, 1952, 1953, 1964, 1965 y 1984. Recientemente su historia remota ha sido estudiada y publicada.

Los criterios que se exigen son el cumplimiento estricto de varios factores indispensables, como la antigüedad y continuidad --origen histórico demostrado y que no transcurran más de cinco años entre celebraciones--; el valor cultural --originalidad, arraigo popular y diversidad de las actividades--, y capacidad de atracción --repercusión real en la llegada de visitantes y un plan sólido de difusión turística en medios--.

"LA FORTALEZA DE UNA TRADICIÓN"

Entretanto, el presidente de la Federación de Peñas Cordobesas, Juan Serrano, ha valorado "el respaldo que presta este Pleno a la solicitud para que la Batalla de las Flores sea declarada Fiesta de Interés Turístico de Andalucía", para "reconocer el valor de una de sus tradiciones" y que "forma parte de la memoria colectiva de Córdoba", siendo "una tradición que la ciudad ha sabido recuperar, transformar y adaptar hasta convertirla en la fiesta que hoy se conoce".

De igual modo, ha elogiado que "no es una fiesta aislada dentro del calendario de Córdoba, sino la puerta de entrada al mayo festivo, en el que Córdoba se convierte en un enorme escaparate de cultura, tradición, patrimonio y participación ciudadana". "La Batalla anuncia mayo y mayo, a su vez, proyecta a Córdoba hacia afuera", de ahí que haya defendido el citado reconocimiento y que la cita permanezca en el tiempo, con "nuevas peñas preparando sus carrozas y nuevas familias llevando a sus hijos al Paseo de la Victoria". "Ahí es donde realmente se mide la fortaleza de una tradición, no en el número de años que aparece escrito en un documento, sino en la capacidad que tiene para seguir formando parte de la vida de una ciudad", ha enfatizado.

MOCIONES

Por otra parte, en la sesión plenaria, en la que ha tomado posesión como concejal por el PP María Encarnación Pozanco López, tras la renuncia de Daniel García-Ibarrola al ser nombrado delegado territorial de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta, no se ha registrado ninguna moción conjunta de los grupos, de modo que ha habido debates en cada una de ellas.

En concreto, han salido adelante una enmienda del PP con el voto a favor del PP y Vox y en contra PSOE y Hacemos a una moción del PSOE sobre la declaración de utilidad pública e interés social de los cines de verano; una moción del PP, con abstención de Vox y en contra PSOE y Hacemos, en defensa de la soberanía española de Ceuta y Melilla y para exigir al Gobierno de España la adopción de medidas extraordinarias ante los graves acontecimientos producidos en Ceuta, tras rechazarse dos enmiendas de Hacemos a mociones de PP y Vox y una moción de Vox relativa a la soberanía española y la invasión de Ceuta.

Además, una enmienda del PP a una moción del PSOE sobre la adhesión del Ayuntamiento al pacto de estado frente a la emergencia climática, con el voto a favor del PP y en contra PSOE, Hacemos y Vox, y otra enmienda del PP a una moción del grupo Hacemos para la puesta en práctica de una movilidad sostenible en la ciudad, con el voto a favor del PP, la abstención de Vox y PSOE y en contra Hacemos.

SUPLEMENTOS DE CRÉDITO Y VIVIENDAS

Se han aprobado un suplemento de crédito por 829.848,14 euros para gastos de inversión de la Delegación de Inclusión y Accesibilidad; un segundo suplemento de crédito por 468.093,61 euros para el Centro Cívico Noroeste, y un tercero por 560.448,67 euros para la Delegación de Presidencia para gastos de publicidad y otros, así como un crédito extraordinario por 440.000 euros para dotar inversiones de Infraestructuras en vía pública.

Igualmente, un reconocimiento extrajudicial de crédito por 263.584 euros para atender facturas de Mercacordoba; la aprobación definitiva de la modificación del presupuesto del Instituto Municipal de Turismo (Imtur) 2026 en la modalidad de crédito extraordinario y suplemento de crédito por 850.000 euros, y la subida salarial del 1,5% del personal eventual, de los órganos directivos y del personal capitular para 2026, prevista en el artículo 2 del RD-Ley 14/2025, de 2 de diciembre.

También, se ha asignado el uso de vivienda o alojamiento dotacional en cinco suelos calificados como equipamiento comunitario público --Chinales-Valdeolleros, Parque Azahara, Tablero Bajo, Santuario y Carlos III-- que forman parte del Plan Vives para dar respuesta a las necesidades en materia de vivienda en alquiler a jóvenes menores de 35 años y generarán unas 600 viviendas, con dos proyectos que ya se desarrollan en la Glorieta del Pretorio para 65 viviendas y en el Campo de la Verdad para unas 70 viviendas, según ha detallado el presidente de la entidad, Miguel Ángel Torrico.

Y se han modificado las normas reguladoras del Registro Municipal de demandantes de vivienda protegida que se gestiona por Vimcorsa; al tiempo que se ha acordado la adhesión del Ayuntamiento a la Red de Ciudades de la Ciencia y la Innovación (Arinn) y se ha iniciado el expediente para el hermanamiento de la ciudad de Córdoba con la de Carrión de los Condes (Palencia).