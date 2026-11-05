La Mancomunidad Axarquía apuesta por el cicloturismo para diversificar su oferta turística de la comarca

El presidente de la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol-Axarquía Jorge Martín, informa sobre la participación en la Feria de Cicloturismo Pedal Spain 2026 - MANCOMUNIDAD AXARQUÍA

VÉLEZ-MÁLAGA (MÁLAGA), 5 (EUROPA PRESS)

La Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol-Axarquía participará en la Feria de Cicloturismo Pedal Spain 2026, que se celebra en la Sala Multiusos de Zaragoza. Así lo ha dado a conocer el presidente de la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol-Axarquía, Jorge Martín, que ha explicado que desde la institución comarcal se ha comenzado a trabajar en la diversificación de su oferta turística a través del impulso del cicloturismo, "una modalidad que ofrece nuevas oportunidades para descubrir los atractivos naturales, paisajísticos, culturales y patrimoniales de la comarca axárquica malagueña".

El objetivo de esta iniciativa de la Mancomunidad, la institución pública comarcal responsable de la gestión, planificación y promoción turística de la comarca, "es desarrollar nuevos productos turísticos y diseñar rutas que permitan ampliar las experiencias que ofrece la Axarquía Costa del Sol para atraer a nuevos perfiles de visitantes y avanzar hacia un modelo turístico más diversificado y sostenible", ha dicho Martín.

Ha explicado, además, que es la primera vez que el organismo supramunicpal acude a una acción promocional relacionada con esta práctica deportiva que aúna a los pueblos, se desarrolla en plena naturaleza, se disfruta como experiencia y es asequible para todo tipo de público. También atrae tanto al visitante de cercanía como al que programa sus vacaciones para disfrutar de aventuras.

Cicloturismo Pedal Spain 2026 es la única feria en España dedicada exclusivamente al cicloturismo y reunirá a destinos turísticos, administraciones públicas, turoperadores, agencias de viajes, marcas de bicicletas, fabricantes de accesorios y equipamiento, alojamientos, empresas de alquiler, organizadores de eventos ciclistas y entidades relacionadas con la seguridad vial, entre otros profesionales.

Para Martín "el encuentro constituye una oportunidad estratégica para establecer contactos con empresas y entidades especializadas en el cicloturismo" y ha destacado que es la primera vez que la institución comarcal acude a una acción promocional únicamente dedicada a este sector de cicloturismo.

La Axarquía estará presente junto a la Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía, los patronatos de turismo de las diputaciones provinciales y aquellas empresas especializadas en cicloturismo interesadas en participar.

Para ello, Andalucía contará con un espacio propio, un estand de diseño de 36 metros cuadrados, desde el que se promocionará la oferta cicloturista y ciclodeportiva de la comunidad autónoma. Se dará visibilidad a propuestas que abarcan desde rutas y recorridos hasta alojamientos, centros especializados, empresas de turismo activo y agencias de viajes.

Por último, han valorado que la participación en esta feria permitirá a la Axarquía Costa del Sol "avanzar en el posicionamiento de la comarca como destino para la práctica del cicloturismo, al tiempo que abre nuevas vías de colaboración para el desarrollo de productos y experiencias turísticas vinculadas a la bicicleta".